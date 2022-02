Uomini e Donne, Ida: furto in strada. Volano schiaffi: “Mio figlio spaventato”

By

La dama del Trono Over racconta la disavventura che ha dovuto affrontare domenica, mentre passeggiava per le vie di Verona

Disavventura per Ida Platano di Uomini e Donne. La dama si è ritrovata protagonista di un furto per le strade di Verona. Aveva già anticipato, nei giorni scorsi, che avrebbe raccontato ai suoi fan un particolare episodio. Ed ecco che oggi svela di essersi ritrovata a vivere una situazione surreale a Verona. Si tratta di una città che la parrucchiera di Brescia ama. Si reca spesso qui e, mentre passeggiava in strada, si trovava insieme a suo figlio Samuele, il quale si è spaventato parecchio di fronte a quanto accaduto.

Sono volati schiaffi, quando Ida ha scoperto che qualcuno le aveva appena rubato il cellulare. Il tutto è accaduto mentre stavano passeggiando. Non sa neanche lei come sia successo, ma si è accorta di tutto guardando dalla parte opposta alla sua. Ha subito notato il suo telefono tra le mani di un’altra persona. Si è chiesta cosa stesse mai facendo questo individuo con il suo cellulare e ha deciso di affrontarlo. “La racconto veloce eh, gli ho dato qualche cazzotto”, racconta ora Ida Platano sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Pare che la persona che ha commesso il furto abbia poi passato il telefono al suo amico. “Ma che dirvi… L’ho recuperato! Sono contenta di averlo recuperato”, prosegue la dama, soddisfatta di aver riportato tra le sue mani il cellulare. Non ha solo sganciato qualche schiaffo, ma ha iniziato a dirgliene di tutti i colori. Il figlio di Ida è naturalmente rimasto sconvolto dalla scena. “Insomma, mio figlio si è spaventato. Abbiamo cercato dopo di calmarlo”, spiega la dama del Trono Over.

Quando si è ripreso, avendo notato il coraggio con cui sua madre ha reagito al furto, il bambino le ha fatto i complimenti. “Samu mi ha detto: ‘Ho una mamma fortissima’”, racconta la Platano. Precisa che è la prima volta che le accade una cosa del genere. Ci tiene a spiegare che la sua forte reazione è stata generata dal fatto che in quel momento le avevano rubato qualcosa di suo.

“Quindi quando ci vuole, ci vuole”, afferma soddisfatta la dama di Brescia. Conclude il suo racconto rivelando che due signore le hanno subito offerto il loro aiuto, soprattutto per tranquillizzare il figlio Samuele. Sembra che nessun uomo abbia pensato di darle soccorso. “Viva le donne, gli uomini non si sono smossi per niente”, dichiara Ida.

Mentre all’interno del programma di UeD la Platano si sta godendo con serenità la sua nuova conoscenza con Alessandro, Marcello Messina non le risparmia qualche attacco. L’ex cavaliere di recente, attraverso un’intervista, ha deciso di sbugiardare un suo racconto.