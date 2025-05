Uomini e Donne, Ida e Riccardo: ci risiamo? Spunta la mossa social

Fan di Uomini e Donne, attenzione che potrebbe esserci un colpo di scena! Alcuni utenti social hanno portato all’attenzione degli strani movimenti da parte di Ida Platano nei confronti di, indovinate chi? Già, proprio Riccardo Guarnieri. Ma cosa sta succedendo, c’è davvero un ritorno di fiamma? Cerchiamo di andare con ordine.

Tutti ricordano la travagliata storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, nata negli studi di Uomini e Donne nel 2018. La coppia ha tenuto incollati allo schermo i telespettatori con i loro tira e molla infiniti e soprattutto le loro discussioni molto accese. Erano persino approdati a Temptation Island per mettere alla prova la loro relazione appena nata, da cui uscirono insieme ma inutile dire che l’amore naufragò poco dopo. Poco prima del 2020 i due arrivarono persino a fare le prove di matrimonio, dopo che lui, frequentando Roberta Di Padua, riscoprì i sentimenti per Ida e le chiese di sposarlo. La rottura definitiva avvenne proprio nel 2020 a causa del lockdown, le loro differenze erano inconciliabili. Tuttavia, nonostante la fine del loro amore, continuarono a tirarsi frecciatine fino al 2023, quando Ida iniziò il suo percorso da tronista, anch’esso accidentato e terminato malissimo. Oggi sia la Platano che Guarnieri avrebbero ritrovato l’amore, lontani dalle telecamere. Eppure, non sono sfuggiti dei like sospetti.

Ida Platano e i like alle foto con Riccardo: nostalgia o ritorno di fiamma?

Ai tempi dei social non sfugge niente, ogni mossa viene spiata e anche un solo like può far partire mille teorie. Era già successo ad un altro protagonista di una coppia discussa: Mirko Brunetti, ex di Perla Vatiero, era finito nella bufera per aver messo per sbaglio un like a dei video su TikTok riguardanti la sua seguitissima storia con la vincitrice del Grande Fratello. Ora è il turno di Ida Platano, rea di aver messo dei like a delle fan page di coppia dedicate a lei e Riccardo Guarnieri. Un video montato ad arte dai fan della coppia ripercorre attraverso clip e immagini i momenti salienti della loro storia, con una frase romantica che rimanda al non dimenticarsi mai. E Ida che fa? Mette like! Si tratta per caso di un momento di nostalgia , come capita a tutti nel rivedere dei vecchi ricordi del passato, oppure c’è altro sotto?

Sia Ida che Riccardo hanno ritrovato l’amore fuori dal dating show di Maria di Filippi e vivono relazioni private, secondo voi potrebbe esserci il ritorno di fiamma? Come dice Antonello Venditti ”certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, chissà se sarà il caso anche di Ida e Riccardo.