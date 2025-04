Mirko Brunetti, un like scatena il caos. Lui sbotta: “Andate avanti”

Mirko Brunetti interviene nel merito delle insinuazioni che lo dipingono nuovamente interessato a Perla Vatiero. Dopo la fine della loro relazione, l’ex gieffino ha voltato pagina e ha trovato l’amore al fianco di Silvia Ghio, finalista di Miss Italia 2024. Ciò nonostante, i fan della coppia storica stentano a credere in una mancanza di interesse da parte di Brunetti. È bastato un like per riaccendere in loro la speranza. Al contempo, qualche articolo di troppo ha fatto indispettire il diretto interessato.

Mirko è lapidario: “Nessun ritorno di fiamma con Perla”

Facciamo un passo indietro. Qualche giorno fa Mirko Brunetti ha abbandonato impunemente un like su una pagina di fan di Perla. Prevedibilmente, gli utenti web più attenti hanno notato il gesto, che è stato successivamente condiviso e analizzato da moltissime riviste online. Si è dedotto che Brunetti fosse ancora interessato alla vincitrice del Grande Fratello e che non abbia voltato pagina del tutto. La diretta interessata non è intervenuta in proposito, lasciando che il vespaio si esaurisse da solo.

Al contrario, Mirko – interdetto, come se non conoscesse le dinamiche del web – ha scritto un lungo monologo, polemizzando riguardo l’eccessiva attenzione posta su un gesto compiuto con superficialità e ingenuità. Ha ribadito di aver voltato pagina e di non aver intenzione di affrontare nuovamente l’argomento relativo alla fine della sua relazione con la fidanzata storica. Per concludere, ha invitato i cosiddetti “Perletti” ad andare avanti.

“Sto vedendo gente scomodarsi, tra articoli e non , per un like di mezzo secondo, tra l’altro su una pagina dove l’unico intento è screditarmi. Fa ridere, ma anche riflettere. Mi domanderei più del perché stessi lì. Sto facendo la mia vita (quella vera) con normalità, senza nuocere a nessuno”

Mirko Brunetti non ha tutti i torti. Le persone comuni spesso abbandonano like casualmente, senza pensare troppo alle conseguenze. Il privilegio dell’anonimato. Al contrario, Brunetti non può più permettersi – evidentemente – di utilizzare i social inconsapevolmente. Il concetto di base è il seguente: si è scatenato un putiferio per nulla. Mirko e Perla hanno chiuso un capitolo importante e non hanno intenzione di riaprilo.

L’ex gieffino è uscito allo scoperto con la nuova compagna circa un mese fa e da allora i “Perletti” non hanno smesso di assillarlo con paragoni e prese di posizione. La sua esasperazione è frutto di una tendenza sempre più invadente sui social, quella degli utenti di arrogarsi il diritto di intessere trame romantiche che vedono i loro idoli come protagonisti indiscussi.