Uomini e Donne: Ida e Mario, cosa non torna. Brando nel caos

Nella puntata di Uomini e Donne di lunedì 5 febbraio 2024, tornano al centro studio Ida Platano e Mario. Maria De Filippi manda in onda la loro esterna, che vede lei che lo raggiunge in camerino. Qui hanno avuto un chiarimento e si sono riappacificati tra abbracci e provocazioni. La conduttrice oggi fa sapere in studio che Mario ha un dubbio. Un’amica di sua madre ha notato che Ida ha condiviso una foto di un anno fa mentre tiene un mazzo di 100 rose rosse.

Ida spiega di non aver mai saputo chi le ha invitato questo regalo. Inoltre, racconta di aver condiviso questa foto per pubblicare una canzone, che le piace tanto e che, secondo tutti, fa riferimento proprio alla sua conoscenza con Mario. Ida appare davvero molto presa dal corteggiatore, tanto che oggi sembra strano che l’abbia eliminato. Le anticipazioni rivelano che in una delle recenti registrazioni, Ida ha deciso di eliminarlo.

Pertanto, ci si chiede come andrà avanti il Trono della Platano senza Mario. C’è da dire che è anche possibile che il corteggiatore torni nel programma nelle prossime registrazioni. Intanto, Mario sorprende Ida oggi portandole un bel mazzo di rose rosse.

Uomini e Donne: Raffaella sconfortata, Brando nel caos

La puntata va avanti con Brando, che sembra aver ritrovato la serenità con Beatriz, la quale ha ammesso di recente che si sta innamorando di lui. Il tronista appare felicissimo di fronte a questa confessione, mentre è sempre più distante da Raffaella. Quest’ultima oggi in studio non trattiene le lacrime, ormai convinta che Brando abbia una scelta. La situazione si complica in quanto Beatriz scopre che il giorno prima tronista, dopo aver visto lei, ha raggiunto di nuovo Raffaella e ha baciato anche lei.

Brando manda tutti in confusione, in quanto non si comprende effettivamente cosa ci sia alla base delle sue mosse. Raffaella appare sconfortata, mentre Beatriz arrabbiata. La prima non riesce a dimenticare quanto accaduto nella registrazione precedente e le parole che il tronista ha usato per rassicurare la sua rivale.

Uomini e Donne: Tina Cipollari spiazza e balla con Orfeo

La puntata inizia con Barbara De Santi che siede al centro studio con Orfeo. La dama non si trova bene con lui, in quanto non riesce a capire i suoi modi di fare. Gianni Sperti crede che Barbara dovrebbe progettarsi un uomo al computer, ironicamente. Questo perché l’opinionista trova che la dama sia pesante e che semplicemente Orfeo vuole essere spensierato. Alla fine Barbara decide di chiudere la conoscenza.

Ed ecco che si propone Tina Cipollari per ballare con Orfeo, inaspettatamente. Lui accetta subito e insieme ballano al centro studio. “L’ho trovato un uomo molto divertente e simpatico. La penso in modo diverso”, spiega subito Tina. Orfeo afferma di aver notato che tra loro c’è feeling. Maria De Filippi fa notare che la Cipollari non sta affatto scherzando e Barbara racconta che il cavaliere ha una bellissima casa. Tina ci scherza su e poi dichiara di prendere la vita proprio come la prende Orfeo.