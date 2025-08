Uomini e Donne, Ida e Mario: confessione inaspettata anticipa il colpaccio

Sembra proprio che presto il pubblico rivedrà Ida Platano e Mario Cusitore insieme, almeno questo è ciò che si percepisce da una dichiarazione fatta da lui. In queste ore, l’ex cavaliere e corteggiatore di Uomini e Donne ha risposto ad alcune domande dei fan, che continuano a sostenerlo. Tra le domande più gettonate, ci sono quelle riguardanti il suo percorso alla corte di Ida, la quale è stata la prima e finora l’unica ex dama a vestire i panni da tronista.

Il suo Trono, però, non si è concluso con il lieto fine sperato. Impossibile non percepire il suo forte interesse nei confronti di Cusitore, che fino alla fine non è riuscito a conquistare la sua fiducia. Tra segnalazioni e ammissioni, Mario ha concluso questa esperienza tra le polemiche e gli attacchi. Dopo di che, è tornato nel parterre del Trono Over, per la prima volta come cavaliere. Invece, la Platano è rimasta lontana dalle luci dei riflettori.

Molti telespettatori sono pronti a scommettere che Ida, che nelle scorse ore ha provocato i suoi hater, tornerà presto a Uomini e Donne. Mentre c’è ancora mistero su quali volti torneranno al Trono Over, Cusitore – rispondendo alle domande dei fan – ha ammesso che tornerebbe subito a corteggiare la Platano. Inoltre, ha anche assicurato che il suo sarebbe stato un “sì” se lo avesse scelto in passato. Allo stesso tempo, non può non essere pentito per ciò che è accaduto tra loro.

Lui stesso spiega che avrebbe potuto gestire il tutto in modo diverso. “Sì, ma a volte la verità è lì davanti ma è difficile credergli. Quindi sì, me ne pento!”, aggiunge. Del suo percorso alla corte di Ida, di sicuro cambierebbe l’ultima settimana. Nel frattempo, non è sfuggito ai fan la sua decisione di iniziare a seguire la parrucchiera sui social network: “Credo che non ci sia nulla di male nel farlo. Per me rimane SEMPRE speciale! E mi interessa se sta bene”.

Non finisce qui, in quanto Mario è convinto di una cosa in particolare: “Sono sicuro che io e Ida ci rivedremo!”. Questa sua risposta potrebbe anticipare il ritorno di entrambi, questa volta uno di fronte all’altra nei parterre del Trono Over. Sicuramente la presenza di Ida e Mario nella prossima edizione potrebbe regalare tanti colpi di scena. Intanto, Cusitore ci tiene a precisare di non aver visto negativamente gli attacchi che ha spesso ricevuto da Gianni Sperti e Tina Cipollari: “Loro fanno il loro lavoro. Non c’entrano nulla, anzi, a volte sono stati anche dalla mia parte”.