Ida Platano provoca gli hater: la frase ironica sulle sue gambe

Qualche giorno fa Ida Platano, ex volto di Uomini E Donne, si è aperta sui social con un video dove ha raccontato i sintomi della sua patologia cronica, l’ipedema. La tronista, volendo rispondere ad alcune critiche sulle sue gambe, ha spiegato di averle sempre coperte proprio a causa di questo problema che le riguarda ma di non volere più nascondersi. Ora che è un’adulta, difatti, Ida ha iniziato a scoprirle e nelle ultime ore si è anche abbandonata ad una provocazione nei confronti di coloro che l’hanno criticata.

Ida Platano provoca gli hater

Ida Platano si è aperta con i propri fan in merito ad una patologia cronica da cui è affetta, chiamata ipedema. La tronista, volendo rispondere a coloro che l’hanno invitata a coprire le sue gambe, ha difatti raccontato in un video di dover convivere con questo problema che le causa dolori, lividi e crampi nella parte inferiore degli arti. Nel filmato, commossa, ha spiegato di aver cercato sempre di nascondere il più possibile le sue gambe ma di non volere più farlo. Adesso ha infatti iniziato a mostrarle anche sui social, nonostante le critiche di qualche hater.

Proprio nelle ultime ore, l’ex volto di Uomini E Donne ha pubblicato nelle storie di Instagram un filmato in cui la si sente provocare proprio coloro che hanno commentato negativamente le sue gambe. Platano si è difatti mostrata in pantaloncini sportivi neri e canotta bianca, pronta per andare a fare una passeggiata. Ida ha ironizzato, chiedendo agli utenti se piacesse il suo outfit sottolineando come i pantaloni la coprissero per bene e fossero belli lunghi.

La tronista ha pubblicato anche altre storie in cui documentava le sue giornate estive, sottolineando il suo amore per il sole e rammaricandosi per l’imminente ritorno dell’autunno. In particolare Platano ha raccontato di aver da poco terminato di cenare ma di non essere del tutto soddisfatta. L’ex volto di Uomini E Donne si è poi sistemata il rossetto rosso che era leggermente andato via mangiando. Ha infine informato i suoi follower che sarebbe andata a prendere un gelato.