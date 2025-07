Ida Platano commossa sulla sua patologia: “Mi fa fatica parlarvene”

L’ex tronista di Uomini E Donne Ida Platano continua a far parlare di sé anche una volta fuori dal programma di Canale 5. L’ex protagonista del dating show mariano è stata difatti oggetto di critiche da parte di alcuni hater. In particolare alcuni utenti l’hanno attaccata per le sue gambe, portando Platano a rispondere con un video pubblicato su Instagram qualche ora fa dove si è aperta per la prima volta in merito ad una sua patologia.

Ida Platano si apre sulla sua patologia

In molti ricorderanno Ida Platano, ex tronista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi Uomini E Donne. Nelle ultime ore l’ex volto dello show mariano ha parlato per la prima volta di una sua patologia attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Il filmato è stato condiviso in seguito a diversi commenti negativi da parte degli hater in merito alle sue gambe. In particolare un utente le ha scritto: “Mamma mia esageri con la palestra e hai messo ancora più in evidenza le gambe che perdonami sono orrende”. Ida ha quindi spiegato di soffrire di una patologia cronica, chiamata ipedema.

Platano ha spiegato di non averne mai parlato prima d’ora in quanto non si sentiva ancora sicura di farlo. Nel video l’ex tronista ha raccontato di aver avuto sempre problemi a mostrare le sue gambe e fin da quando era una ragazzina non le piacevano ed aveva dolori, lividi e crampi nella parte inferiore degli arti. Le teneva quindi coperte il più possibile per paura che qualcuno potesse abbandonarsi a qualche commento poco piacevole a riguardo.

Soltanto una volta raggiunti i 44 anni, Ida ha iniziato a mostrare le sue gambe in quanto non vuole più nascondersi. L’ex volto di Uomini E Donne ha difatti affermato che lei non è la sua patologia bensì Ida e che con questo video spera di poter spronare altre persone ad essere sicuri di sé ed accettare i propri difetti fisici. In quanto all’edema, Platano ha spiegato che si può provare a tenerla sotto controllo tramite un’alimentazione corretta.

L’esperienza a Uomini E Donne

Ida Platano ha partecipato a Uomini E Donne ma ha abbandonato il programma senza aver trovato l’amore. Inizialmente aveva instaurato una relazione con Riccardo Guarnieri e poi con Alessandro Vicinanza, tornando poi come tronista. La sua esperienza si è conclusa con l’abbandono del trono dopo una frequentazione con Mario Cusitore.