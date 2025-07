Ancora critiche per Ida Platano che spiazza tutti con la sua scelta

In molti si domandano se, a settembre, a Uomini e Donne ritroveremo Ida Platano. Addirittura c’è chi chiede, a gran voce, di metterla nuovamente sul trono. Dal momento che il suo percorso da tronista è stato falsato dagli atteggiamenti poco onesti di Mario Cusitore. Va detto che Ida è una dama storica del parterre femminile del programma di Maria De Filippi. Grazie a lei e alle sue dinamiche la trasmissione era molto seguita. E poi, mentre Roberta di Padua continua la sua Love story con Alessandro Vicinanza, la Platano è tornata single. Il che potrebbe far ben sperare chi la vorrebbe rivedere nel parterre delle dame. C’è da dire che Ida fa parlare di se anche se ormai è fuori da Uomini e Donne. Nelle ultime storie Instagram ha mostrato il suo fisico scolpito suscitando un clamore, sinceramente, inaspettato.

“Sei volgare”, “Hai quattro peli in testa” ed anche “Quanto sei grezza e cafona, sei tremenda!”. Questi sono solo alcuni commenti estrapolati dalla bacheca di Ida Platano. Commenti ai quali l’ex tronista neanche risponde. Ma il fatto che Ida venga definita volgare non è una critica che passa inosservata agli occhi della bella siciliana. Infatti, molto spesso, è lei stessa a pubblicare dei video in cui accusa queste persone di essere estremamente cattive nei suoi confronti e che lei ha il pieno diritto di mostrarsi come crede. Ida non le ha mai mandate a dire e quando raggiunge l’apice della sopportazione si sfoga in questi video e reagisce con coraggio a chi vuole solo affossarla. Non è la prima volta che la Platano viene criticata per il suo aspetto. In passato ci fu davvero chi esagerò facendo delle pesanti osservazioni sulle sue gambe. Ma lei ha sempre risposto e affermato con coraggio la sua dignità di donna e di persona.

Ida Platano pronta ad affrontare una svolta decisiva nella sua vita!

Oltre che mostrare il suo tonico aspetto, la Platano ha voluto rivelare un segreto al suo pubblico. Rientrata da poco da una vacanza in Sicilia, la sua terra natia, Ida ha sentito qualcosa di diverso nel suo cuore. Al punto tale che sta persino valutando di trasferirsi nuovamente in Sicilia. “Per amore sono salita al nord e per amore potrei decidere di tornare il Sicilia!”. Queste le parole di Ida che lasciano presupporre possa esserci presto un cambiamento importante nella sua vita.

Non è facile come scelta, anche perché coinvolgerebbe il figlio Samuele. Motivo per cui la siciliana sta ragionando a fondo su questa possibile decisione. Non ci sono uomini o relazioni che la trattengono nel nord Italia e quindi la sua terra natia potrebbe essere il luogo dove ricominciare tutto. E magari Ida potrebbe anche trovare, finalmente, l’amore!