Uomini e Donne, Ida e Marcello al limite: cosa non va

La puntata di Uomini e Donne in onda il 22 aprile 2024 inizia con Marcello Messina e Diego Tavani al centro studio di fronte a Jessica. La giovane dama sta uscendo con entrambi. Marcello ammette che gli fa un effetto brutto sapere che lei sta conoscendo anche Diego. Intanto, Jessica spiega che Messina le sembra un po’ troppo forzato, come se volesse dimostrare qualcosa a se stesso che non è quella persona che è stata descritta.

Maria De Filippi fa sapere che lei ha intenzione di trascorrere la serata con Diego. Interviene Jasna, la quale sottolinea che Marcello dovrebbe farsi delle domande sul fatto che Jessica lo trova forzato. Alla fine, sembra proprio che il rapporto tra i due si sia fatto troppo complicato. Lei lo accusa di essersi sfogato al telefono su cose non riguardanti la loro conoscenza. Marcello pare però non capire.

A questo punto, Messina crede che ormai le sue conoscenze siano influenzate da ciò che in passato ha raccontato Jasna, ovvero che fisicamente con lei era molto freddo. La dama si infastidisce e lo invita a prendersi le sue responsabilità, oltre che ad abbassare i toni. Pare ormai che Marcello a UeD sia arrivato a un punto limite, tanto che trova difficoltà in qualunque conoscenza per via di ciò che è accaduto in passato.

Uomini e Donne: Ida sempre più delusa da Mario e Pierpaolo

La puntata va avanti con Ida Platano, che ha portato in esterna sia Mario che Pierpaolo. Cusitore le ha fatto più di una sorpresa, ma la tronista appare ancora distaccata e confusa dal suo atteggiamento. Tina Cipollari lo accusa oggi in studio di averle fatto delle sorprese già pensate da altri da corteggiatori di altre edizioni. Ida lo difende, ma ammette di essere ancora trattenuta.

La Platano spiega di sentirsi in questo modo perché la dichiarazione d’amore di Mario della registrazione precedente non le è arrivata completamente. Dopo tutto quello che è successo, Ida non riesce a credere che piano piano Cusitore si sia innamorato di lei. Mario si infastidisce e accusa la tronista di voler sempre sminuire ciò che fa per lei. Tina continua ad attaccare Cusitore ritenendo che sia forzato e finto.

Entra in studio Pierpaolo, il quale dopo un’esterna caratterizzata da una sorpresa attacca nuovamente Mario, facendo notare a Ida che le sue dichiarazioni sarebbero a detta sua poco credibili. Queste sue esternazioni mandando in tilt Cusitore:

“Ma ti rendi conto che sei proprio scemo? Hai sprecato un’esterna e un centro studio per parlare di me? Io non parlo mai di te!”

In effetti, Pierpaolo avrebbe dovuto evitare di parlare nuovamente di Mario anziché del suo percorso. Persino Ida si innervosisce per questo suo attacco, tanto che nervosa afferma che spetta a lei capire e decidere. Il Trono della Platano appare sempre più complicato. Per motivi differenti, anche il percorso di Marcello. Entrambi, che in passato hanno avuto una storia, nel programma di Maria De Filippi sono sempre più in difficoltà.

I due non riescono a trovare l’amore nel programma, ma soprattutto la serenità nelle loro conoscenze. Forse le troppe delusioni del passato hanno segnato i loro rispettivi percorsi.

“Maria io lo devo dire, io penso a loro a casa e sbotto da solo. Non vedo molto interesse da entrambi. Quello che mi deve arrivare deve farmi scoppiare d’amore”, tuona Ida. Alla fine decide di non ballare con Pierpaolo.