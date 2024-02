Uomini e Donne: Ida asfalta Beatriz, Raffaella cosciente sulla scelta

Brando nella puntata di Uomini e Donne di oggi appare furioso con Beatriz, la quale non si è presentata in esterna. Per questo motivo, il tronista decide di non attenderla seduto al centro studio, ma restando sul Trono. La corteggiatrice arriva e spiega di non essersi presentata in esterna perché era rimasta male durante la registrazione precedente, quando ha scoperto che dopo aver baciato lei Brando aveva raggiunto Raffaella. Anche con quest’ultima c’erano stati dei baci.

Interviene Ida Platano, la quale fa notare a Beatriz che Brando ha davvero fatto più per lei che per Raffaella. In effetti, non ha molto senso l’atteggiamento della corteggiatrice, che nelle scorse settimane è stata inseguita dal tronista per ben tre ore. A Ida fa strano che Beatriz non abbia preferito chiarire in esterna e abbia atteso la puntata per farlo. Neanche il pubblico riesce a comprendere l’atteggiamento della corteggiatrice.

A detta di molti telespettatori, Beatriz starebbe cercando di passare per vittima quando invece Brando le ha sempre dimostrato molto, a differenza di quanto ha fatto invece con Raffaella a UeD. Lui stesso l’ha fatto notare organizzando una bellissima esterna all’altra corteggiatrice. Beatriz segue l’esterna dei due con il muso e arrabbiata. Eppure avrebbe potuto anche lei godersi la sua sorpresa, se solo si fosse presentata.

Invece, Raffaella se l’è proprio goduta e ha trascorso con il tronista momenti speciali. “Te la meriti la bambina viziata che è”, afferma la corteggiatrice appena arriva in studio. Raffaella si prende la scena e si scaglia contro Brando, quando tenta di tornare sull’argomento legato a Beatriz.

Ancora una volta, il tronista dimostra di essere fortemente interessato alla seconda, in quanto non ci concentra affatto sull’esterna fatta con la prima. Ormai agli occhi del pubblico la scelta di Brando è abbastanza scontata. Il tronista dovrebbe prestare più attenzione a Raffaella, visto che hanno trascorso una bella esterna.

Eppure dalla sua bocca esce “Bea allora”, cosa che infastidisce non poco l’altra corteggiatrice, che richiama subito la sua attenzione. “Non capisco perché quando parla con me non ha molto da dire, invece con lei sì”, afferma Raffaella, cosciente di ciò che sta accadendo. “Manca sempre qualcosa, ma penso che tu l’abbia trovato in lei”, dichiara la corteggiatrice.

Ci pensa anche Maria De Filippi a mettere Beatriz al centro della scena, facendo notare che Brando vorrebbe ballare con lei ma sceglie di farlo con Raffaella. Non solo, la conduttrice fa presente che la corteggiatrice ha indossato un lungo abito nero per un motivo ben preciso, ovvero per colpire la sua attenzione, visto che l’aveva già portato tempo prima.

Uomini e Donne, Barbara De Santi chiude con Orfeo: Gemma insorge

Barbara De Santi decide di non uscire più con Orfeo, di cui non è realmente interessata. Infatti, porta in studio solo critiche nei confronti del cavaliere che, invece, sta dimostrando tutto il suo interesse. Tina Cipollari inizia a pensare che il modo di fare di Barbara faccia parte di una strategia per far innamorare Orfeo, il quale continua a inseguirla nonostante i suoi forti attacchi. L’opinionista non capisce perché lei continui a uscire con il cavaliere visto che non le piace.

Barbara ribadisce di essere uscita con lui perché continuava a insistere con il suo corteggiamento. Dopo alcuni battibecchi, Maria De Filippi cerca di chiudere questo blocco facendo notare che tra loro non c’è compatibilità. Alla fine Barbara chiude la conoscenza e per Orfeo scendono due donne pronte a conoscerlo. Durante la presentazione delle nuove arrivate, si accende uno scontro tra il cavaliere e Gemma Galgani.

Quest’ultima, citata da una delle due signore, torna a farsi sentire in quello studio e precisa di non essere stata trattata bene da Orfeo durante la loro brevissima conoscenza. Il cavaliere replica agli attacchi precisando di non capirne i motivi. Si dice, però, pronto a scontrarsi con lei, il quale lo accusa di essere narciso e infantile.

Interviene Cristina Tenuta, la quale racconta che Orfeo le scrive su Instagram. Maria preferisce andare avanti e a chiudere il siparietto ci pensa Gianni Sperti, il quale attacca Gemma e Barbara.