Uomini e Donne: Ida, Alessandro e i soldi di lui. Le pesanti accuse

L’ex dama del Trono Over non trattiene il suo disappunto e risponde per le rime a chi l’ha resa protagonista di tristi polemiche

Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo Uomini e Donne continuano a stare al centro dell’attenzione. Questa volta finiscono protagonisti di una polemica. In particolare, è la parrucchiera di Brescia a finire sotto attacco. Lei stessa in queste ore decide di replicare a queste accuse. Facendo il punto della situazione, Alessandro ha sempre dimostrato di essere una persona benestante all’interno del programma di Maria De Filippi. Ed ecco che, mentre i due innamorati si godono vacanze e momenti di relax, alcuni telespettatori si lasciano andare a delle insinuazioni poco carine.

Scendendo nel dettaglio, c’è chi accusa Ida di stare insieme ad Alessandro solo per i suoi soldi. La polemica si è accesa proprio nella giornata di ieri, quando la coppia del Trono Over ha noleggiato una barca e si è goduta un bel tour della Costiera Amalfitana. Ida e Alessandro sono apparsi felici e innamorati tra le acque del mare, cosa che probabilmente ha infastidito qualche hater. Da qui sono partite le pesanti accuse contro la Platano, che a detta di qualcuno starebbe sfruttando la stabilità economica di Vicinanza per fare vacanze e molto altro.

Una bufera intorno a Ida di Uomini e Donne, che in realtà non ha mai mostrato interesse verso la situazione economica dei cavalieri presenti in quello studio. Certo, Alessandro ha palesato la sua stabilità finanziaria, rendendo noti alcuni ambienti della sua abitazione. C’è da dire che la Platano non ha mai dimostrato di voler essere mantenuta o di voler approfittare di una situazione economica agiata.

Gli animi dei suoi hater si sono, però, agitati nel vederla prima sulla barca e poi a pranzo in un ristorante abbastanza costoso della Costiera Amalfitana. Mentre Alessandro questa mattina è andato a lavoro, Ida ha deciso di parlare un po’ con il pubblico che la segue su Instagram. L’ex dama del Trono Over ne ha approfittato per replicare a queste polemiche.

La Platano confessa di voler mettere fine a questo genere di accuse una volta per tutte, in quanto ormai da tempo la vedono protagonista. L’ex dama ci tiene a precisare, attraverso questo sfogo, di non aver mai avuto bisogno di avere un uomo al suo fianco per togliersi i suoi sfizi. Detto ciò, assicura di aver scelto di iniziare una relazione con Alessandra fuori dal programma di Maria De Filippi perché di mezzo ci sono dei sentimenti.

“Mi sono stancata di leggere alcuni commenti dopo mesi, mesi e mesi. Ma soprattutto di leggere chi scrive: ‘Tu stai insieme ad Alessandro solo per…’. No, no e no! Scordatevelo. Mi sono sempre mantenuta da sola da sempre e non ho mai avuto bisogno di nessuno per fare delle cose. Sto insieme ad Alessandro perché lo amo, da sempre, sennò non lo avrei scelto. Chiudiamo questa parentesi. Basta, comunque ogni tanto cambiate commenti altrimenti diventa anche una cosa noiosa”

Queste le parole con Ida Platano replica a chi la accusa di stare con Alessandro Vicinanza solo per i soldi. Proprio in questi giorni, la coppia ha deciso di contrastare tutte le indiscrezioni che parlavano di crisi e rottura. Mostrandosi di nuovo insieme felici e innamorati, i due ex volti del dating show di Canale 5 hanno smentito i rumor e risposto a chi avrebbe scommesso che prima dell’estate si sarebbero lasciati.