Uomini e Donne, guerra Sorrentino vs Gianmarco: lei umiliata lo smonta

Francesca Sorrentino si scaglia contro Gianmarco Meo, il suo ex corteggiatore durante la partecipazione a Uomini e Donne. Sin da subito, l’ex tronista è rimasta colpita dal giovane, che nello studio di Canale 5 ha sempre parlato dei valori che lo contraddistinguerebbero. Ora, però, finisce al centro delle polemiche con un video, preceduto da altri tre, che ha giustamente fatto infuriare Francesca.

Facendo il punto della situazione, la Sorrentino sta denunciando via social (e a quanto pare non solo così) una situazione che sta superando il limite. L’ex tronista ne ha parlato tramite il suo profilo Instagram, dove ha condiviso un lungo messaggio, allegando un Reel pubblicato dall’ex corteggiatore. Gianmarco, in questo filmato da lui stesso postato, si trova in compagnia di alcuni suoi amici e sembra prendere in giro Francesca.

“Quanti ex c’erano al matrimonio?”, questa la didascalia del video e il riferimento agli ultimi gossip legati alla Sorrentino è chiaro. In questi giorni, Francesca è stata al centro del gossip per aver ritrovato Manuel Maura e Gianluca Costantino al matrimonio di Gabriela e Giuseppe di Temptation Island. Mentre con l’ex corteggiatore pare non esserci stato alcun avvicinamento, con il primo – suo storico ex fidanzato – ha condiviso vari momenti delle nozze.

Manuel e Francesca hanno chiarito la questione, confermando entrambi che non c’è stato alcun ritorno di fiamma. Gianmarco ha preso la palla al balzo, di fronte a questi gossip, per colpire la Sorrentino. Almeno così sembra. Insieme ai suoi amici parla appunto di ex fidanzati presenti durante un matrimonio e, chiaramente, l’ex tronista sente di essere stata implicitamente citata per attirare l’attenzione degli utenti di Instagram.

E, a quanto pare, questa non sarebbe la prima volta che Francesca si ritrova di fronte a delle presunte frecciate di Gianmarco. Meo ha lasciato Uomini e Donne di sua spontanea volontà, dopo vari litigi. L’ex corteggiatore è stato spesso messo in discussione dalla Sorrentino, che faticava a fidarsi di lui. Oggi l’ex tronista crede proprio di aver fatto bene a non riporre mai fiducia nel ragazzo. Ecco come inizia lo sfogo della giovane condiviso in questi minuti:

“Vi ho fatto giocare, siamo al Reel n.4 in cui fate riferimento alla mia persona, utilizzando il mio nome per scopi commerciali senza che io vi abbia dato il benché minimo consenso, oppure usando espressioni ‘a quella gli ho fatto la torta in differita’, ‘quella è andata con l’ex dell’ex’. Ma come vi permettete? Chi pensate di far ridere?”

Francesca ci tiene poi a sganciare il suo attacco, facendo notare – senza fare direttamente il suo nome – che, nel dating show di Maria De Filippi, Gianmarco ha spesso parlato di sé stesso come un ragazzo dai valori di altri tempi, bravo e rispettoso. Oggi si dice felice e convinta di aver preso la decisione, nel programma, di non fidarsi totalmente di lui. Lo sfogo è andato avanti con una richiesta da parte dell’ex tronista: “Mi vergogno per questi video ed esigo che la mia immagine non sia più associata alla vostra”.

Inoltre, racconta che, in questi mesi, ha anche tentato di giustificare Gianmarco Meo, quando i fan le facevano notare i video da lui condivisi. A queste persone rispondeva che probabilmente era la delusione e la rabbia per quanto accaduto nel dating show di Canale 5. Ora, però, la situazione starebbe prendendo una piega per lei inaccettabile:

“Adesso basta, sono piena e stufa. Stare in silenzio non significa essere cogl***na o stupida. Alla vostra delusione non ci crede nessuno”

Dopo le ultime frecciate di Meo, che Francesca vede “estremamente lesive della sua immagine”, si ritrova “costretta a prendere gli opportuni provvedimenti”. Sembra, dunque, che la Sorrentino abbia deciso di agire anche per vie legali contro l’ex corteggiatore.