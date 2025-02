Uomini e Donne, Meo asfalta Francesca: svolta con Gianluca fuori pessima

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Gianmarco Meo che rientra in studio. Mentre Gianni Sperti comprende le reazioni del corteggiatore, Maria De Filippi prende le difese della tronista. Gianmarco crede che non siano fatti per stare insieme con Francesca Sorrentino. Tina Cipollari crede che non dovrebbe prendere alcuna decisione, in quanto è troppo arrabbiato ora. Nei ribadisce che oggi non uscirebbe con Francesca dal programma.

“Vuoi che ti faccio finire il Trono? Non mi scegli e mi metto qui a piangere?”, chiede furioso Gianmarco, che oggi dice di avere dei dubbi. Tina lo sprona a continuare a lottare per lei. “Non ti piaccio Francesca!”, tuona ancora Meo. “Non ti piacevano gli altri corteggiatori”, continua. Oggi Gianmarco, che già nei giorni scorsi agli occhi dei telespettatori l’avrebbe smascherata, si dice quasi convinto del fatto che lei voglia solo mandare avanti il Trono. “Non so più che dire e fare. Sono sempre in difficoltà”, dichiara Meo, il quale viene sempre messo sotto accusa dalla tronista.

“Mi sono rotto. Non so se fuori di qui andremo d’accordo. Siamo troppo diversi”, afferma ancora Gianmarco, che appare davvero stufo. Tina gli chiede ancora di dimostrare che è una persona matura. “Ma le sta dicendo che forse lui non è interessato. Quindi lei non può essere arrabbiata, lui invece si”, tuona Maria replicando alla Cipollari. Quest’ultima attacca ancora Gianluca Costantino, che a detta sua farebbe di tutto per stare sotto le telecamere.

“Tutti sanno che qui ci sono le telecamere, ma questo non significa che una persona poi si farà coinvolgere”, risponde De Filippi oggi a UeD. Intanto, le anticipazioni svelano che Francesca alla fine fa una scelta abbastanza triste, arrivando a lasciare il programma con Gianluca. Proprio ora arrivano delle segnalazioni che rivelano che la relazione fuori non sarebbe neppure iniziata. Ecco cosa riporta Amedeo Venza:

“Francesca e Gianluca non stanno più insieme! ‘Lei è distaccata e non si fa sentire’, lo troverebbe pesante! E aggiungo che, dal momento che ho imparato ad essere anche obiettivo vi dico pure che le colpe sarebbero di lei visto che nessuno l’ha obbligata a scegliere Gianluca. Voci vicine a lei fanno sapere che si è comportata molto male! Lui la chiama e lei fa rispondere le amiche! Mha.. Lo dico per onestà intellettuale perché a me non frega niente di difendere lui dato che non ci sopportiamo! Ma devo essere onesto!”

Intanto, oggi in studio, Gianmarco afferma che da parte di Francesca non sarebbe mai arrivata alcuna conferma positiva nei suoi confronti. Urlando, la tronista si alza in piedi e lo affronta: “Io l’esterna con chi l’ho fatta?!”. “Mi dici che sono finto e infantile, cosa devo pensare io? Siccome vuoi l’uomo maturo, ce l’hai lì”, tuona il corteggiatore. “Chi ti dice che sei matura? I tuoi amichetti e la tua famiglia? Anche a me lo dicono!”, continua il Meo, ricevendo il sostegno dei telespettatori a casa. Gianmarco lascia lo studio e De Filippi fa notare che Francesca, discutendo così animatamente, avrebbe dimostrato di essere davvero interessata.

La puntata va avanti con Sabrina e Giuseppe. Tra loro la conoscenza prosegue abbastanza bene, tanto che lei è pronta a conoscere i figli di lui. Subito dopo, siedono al centro studio Barbara De Santi e Giordano, i quali hanno appena iniziato a frequentarsi. Chiuso questo blocco, interviene Gloria Nicoletti, la quale vuole un altro confronto con Gaetano. Quest’ultimo per difendersi dalle accuse: “Lei quando beve è pericolosa”. Maria De Filippi invita entrambi a evitare di andare oltre. “Cos’è successo lo sappiamo io e te, non uscirà mai dalla mia bocca”, afferma lui.

“Mi hai detto che sei tornato perché tua sorella ti ha consigliato di venire qui per far pubblicità al tuo bar. Devi pagare per farti pubblicità”, replica la dama.