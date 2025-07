Francesca Sorrentino e Manuel bufera: la verità di lui sugli ‘incontri segreti’

In questi giorni sono finiti al centro del gossip Francesca Sorrentino e Manuel Maura. Quest’ultimo ha deciso di spiegare cosa sta davvero accadendo tra loro, dopo le voci circolate sulla loro vicinanza al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Insieme hanno partecipato a Temptation Island 2023, dal quale sono usciti come una coppia. Ma ecco che nell’estate del 2024 è arrivata la rottura e Francesca ad agosto è salita sul Trono di Uomini e Donne.

L’esperienza da tronista della Sorrentino non si è conclusa nel migliore dei modi. Alla fine, Gianluca Costantino le ha dato la possibilità di viversi un lieto fine, che però non ha portato alla nascita di una relazione. Ebbene anche l’ex corteggiatore era presente al matrimonio di Gabriela e Giuseppe. Ora, in un’intervista per Fanpage, Manuel svela cosa sta davvero accadendo con Francesca, visto che sono stati più volte avvistati insieme durante l’evento.

Come ha già confermato nei giorni scorsi l’ex tronista, non c’è stato alcun ritorno di fiamma. Francesca e Manuel sono single, ma si sono rivisti dopo l’esperienza di lei a Uomini e Donne. In quanto abitano vicini, è capitato che si beccassero in giro. Sebbene abbiano avuto, in queste circostanze, modo di parlare, non hanno comunque mai affrontato l’argomento legato alla loro storia. “Tra noi c’è un rapporto civile, ci siamo voluti bene e gliene vorrò sempre. Oltre questo, nulla”, assicura Maura.

Manuel ci tiene a precisare che non c’è stato alcun riavvicinamento amoroso tra loro, neppure un bacio. Durante il percorso sul Trono della Sorrentino, più volte le indiscrezioni hanno parlato del fatto che addirittura tra loro la relazione non sarebbe mai giunta definitivamente al termine. Gossip spinosi che ora Manuel smentisce, parlando di bugie. Finché non starà bene con sé stesso, Maura è convinto di non potersi avvicinare a nessun’altra persona.

“Francesca ha fatto parte della mia vita ed è ancora una persona importante, ma ora non è il momento giusto”, dichiara l’ex volto di Temptation Island. Resta comunque consapevole di non aver mai messo Francesca al primo posto nella sua vita, durante la loro relazione. Dunque, ammette di avere delle colpe. Ma perché durante il matrimonio di Gabriela e Giuseppe si sono allontanati insieme dalla chiesa?

“Francesca ha avuto un problema con il vestito, le si è rotta la zip e ha rischiato di restare mezza nuda. Io, conoscendola, so che situazioni del genere le creano ansia e quindi mi sono offerto di aiutarla, visto che gli altri erano impegnati per le nozze. Le sono stato vicino e alla fine sono riuscito a risolvere il problema, per questo siamo usciti dalla chiesa”

Inoltre, ci tiene a precisare che si trovavano seduti insieme al tavolo perché Gabriela e Giuseppe hanno pensato di crearne uno con tutti gli ex partecipanti di Temptation Island invitati al matrimonio. “Siamo stati in gruppo tutta la giornata. Mi era stato chiesto se per me fosse un problema, ma ho risposto di no. Tra noi non c’è astio e non ce ne sarà mai”, afferma Manuel. Non può escludere, però, che in futuro ci sarà un riavvicinamento.

Maura prende la palla al balzo per smentire ancora le voci che parlano di un loro riavvicinamento tenuto segreto:

“No, non è così. Le cose stanno in modo diverso da quello che si dice in giro. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha anche detto che di recente ho dormito con una ragazza mentre pensavo a Francesca, sono assurdità, non è vero”

Allo stesso tempo, però, a Manuel darebbe fastidio sapere che Francesca potrebbe stare con un’altra persona. Dunque, lascia una porta aperta, ma smentisce le cattive voci sul loro conto.