Gianluca Costantino: “I rapporti con Francesca oggi, ecco la verità”

Gianluca Costantino, protagonista di uno dei troni più discussi degli ultimi anni di Uomini e Donne, si è raccontato a bocce ferme ai microfoni di SuperGuidaTv, rivelando cosa è realmente accaduto dopo la scelta di Francesca Sorrentino. Inoltre ha spiegato in che modo si è comportata con lui Maria De Filippi, rivolgendo alla conduttrice pavese parole di profonda stima, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista professionale. Il giovane ha anche dichiarato che prima di partecipare al dating show di Canale 5 “ha toccato il fondo”, per via del delicato periodo segnato dalla malattia e dalla morte di sua madre.

Gianluca Costantino, il periodo buio e l’esperienza a Uomini e Donne

“Ho passato due anni davvero complicati. Prima la scoperta della malattia di mia madre, momento in cui mi sono completamente azzerato ed ho vissuto solo per lei. Quando ho realizzato che stava per lasciarmi, le ho dato gli ultimi abbracci e l’ho ringraziata. Poi è arrivato il buio”. Così Costantino nel ricordare il periodo difficile. Quindi ha aggiunto che quando gli è stata data la possibilità di partecipare a UeD ha colto l’occasione al volo con l’obbiettivo di uscire dal momento di sofferenza e difficoltà.

I retroscena su Francesca Sorrentino: cosa è successo dopo la scelta

Come è noto, la tronista Francesca Sorrentino, al termine di una scelta che può essere definita a tratti triste a tratti rocambolesca, ha deciso di uscire dagli studi proprio con Gianluca. Peccato che la conoscenza non sia mai iniziata. Una scelta condivisa? “Ho già spiegato sui social che io mi sarei dato più tempo per conoscerci con calma. Ci siamo più sentiti? No, dopo le mie dichiarazioni non ci siamo più sentiti”, ha spiegato l’ex corteggiatore. Dunque zero rapporti e, come già si era intuito, è stata la Sorrentino a voler tagliare fin da subito tutti i ponti.

Molti telespettatori affezionati a Uomini e Donne lo hanno criticato, sostenendo che fosse solo alla ricerca di visibilità. “Ognuno può avere la sua opinione – ha dichiarato – ma, nonostante l’agitazione e la poca tranquillità, ho cercato di essere me stesso senza mascherare nulla. Le critiche non mi hanno ferito, perché chi va in televisione sa che sarà giudicato. La visibilità piace a tutti, ma non è l’unico scopo: una volta lì dentro, le emozioni sono reali, ed è questo che fa la differenza”.

Le parole di profondo apprezzamento rivolte a Maria De Filippi

Infine ha rivolto parole di apprezzamento a Maria De Filippi, sottolineando che, non solo è una professionista incredibile, ma che anche a livello umano è una persona squisita in grado di essere empatica e di comprendere le situazioni personali altrui con estrema semplicità. “Mi ha fatto sentire a mio agio, nonostante il contesto televisivo”, ha rimarcato Gianluca che, a proposito dell’atteggiamento di ‘Queen Mary’, ha confermato ciò che molti prima di lui avevano già notato. Insomma, Maria non è solo stimata per le sue doti lavorativa, ma anche e soprattutto per quelle umane.