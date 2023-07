Uomini e Donne, Guarnieri con la nuova fiamma: foto, baci e amore

La stagione 2022/2023 di Uomini e Donne, noto programma Mediaset, si è conclusa da alcune settimane. Nonostante ciò, i suoi protagonisti continuano, ad oggi, a far parlare di sé. Un esempio è Riccardo Guarnieri, che aveva concluso l’esperienza al dating show da single, con diverse frequentazioni non andate a buon fine. Da quel momento, sulla vita sentimentale del Cavaliere si è saputo ben poco, ma recentemente sarebbero emersi interessanti dettagli.

Riccardo Guarnieri: dalla storia con Ida Platano alla nuova fiamma

Riccardo, in precedenza, era stato coinvolto in una storia chiacchierata con Ida Platano, poi conclusa dopo diversi tentativi di riconciliazione. Dalla fine di Uomini e Donne, il Cavaliere aveva lanciato diverse frecciatine all’ex compagna, attualmente legata ad Alessandro Vicinanza. Tra Riccardo e lo stesso Alessandro, come dimostrato dalle discussioni avute nell’ultima edizione di Uomini e Donne, non corre di certo buon sangue.

Come accennato in precedenza, Riccardo Guarnieri aveva concluso l’ultima edizione di Uomini e Donne da single. Di recente, tuttavia, la sua vita sentimentale sembrerebbe essere andata incontro ad una nuova svolta. L’influencer Deianira Marzano ha infatti pubblicato alcuni scatti rubati che mostrano il Cavaliere in compagnia. In una prima foto, Guarnieri si trova a cena con una donna. Lo scatto è stato pubblicato nelle Instagram stories della Marzano, accompagnato da uno screenshot del messaggio che un utente le ha scritto: “Avvistato Riccardo Guarnieri con una castana“.

Riccardo e Gabriella sono fidanzati? Ecco cosa dicono gli utenti

Successivamente, Deianira ha pubblicato altri due messaggi che le sono arrivati. A mandare il primo sarebbe stata un’amica della donna fotografata assieme a Riccardo Guarnieri: “Ma è la mia amica Gabriella” ha scritto. Il secondo messaggio, invece, sarebbe stato mandato da un utente che avrebbe visto la coppia tempo fa: “Sì, erano anche in una panetteria della mia città (Martina Franca) qualche settimana fa. Non credevo fosse uno scoop…” ha spiegato.

In un’ultima storia Instagram, inoltre, Deianira Marzano ha pubblicato un ulteriore scatto di Guarnieri con la presunta nuova fiamma. Anche questa è stata accompagnata da screen di messaggi inviati da un’utente. Quest’ultima, infatti, sembrerebbe aver visto Riccardo Guarnieri e la donna manifestare atteggiamenti intimi: “Si baciavano e si chiamavano amore” ha scritto a Deianira. L’utente ha anche contestualizzato lo scatto sopra citato, spiegando come si trattasse di un matrimonio tenutosi il 30 giugno a cui i due avrebbero preso parte.

Sembrerebbe quindi che nella vita di Riccardo Guarnieri ci sia una nuova fiamma. Dopo una storia complicata con Ida Platano, il Cavaliere sembrerebbe esser riuscito a lasciarsi il passato alle spalle, iniziando una nuova frequentazione. Chissà se il noto volto di Uomini e Donne deciderà di uscire allo scoperto.