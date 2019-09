Uomini e Donne, grave incidente stradale per Eleonora Rocchini: come sta

Uomini e Donne, grave incidente stradale per Eleonora Rocchini e la sorella di Oscar Branzani: come stanno. “Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere”

Eleonora Rocchini, Dalila Branzani e Nunzio (amico di quest’ultima) sono rimasti vittime di un grave incidente stradale avvenuto nella notte fra venerdì 27 e sabato 28 settembre a Piazzale Tecchio, quartiere Fuorigrotta (Napoli). A riportalo è Fanpage.it che fa sapere che con loro c’erano anche altre due persone. Dell’incidente era giunta notizia già nelle scorse ore, ma non si sapeva che ad essere coinvolte c’erano anche la Rocchini e Dalila, sorella di Oscar Branzani, l’ex tronista con cui Eleonora ha da poco chiuso una relazione sentimentale.

Eleonora, Dalila e gli altri passeggeri ricoverati in ospedale: le condizioni non dovrebbero essere gravi

L’incidente è stato spaventoso, come testimoniato dalle foto del veicolo coinvolto che è andato distrutto. Fortunatamente le condizioni di salute di Eleonora, Dalila e Nunzio non dovrebbero essere gravi, come ha fatto sapere sempre Fanpage.It. “I quattro passeggeri del veicolo e il guidatore – si legge sulla testata – sono tutti ricoverati, uno di loro è in prognosi riservata. La dinamica dei fatti che hanno portato all’incidente stradale è in corso di accertamento, sul posto sono accorsi gli agenti della sezione Infortunistica stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidati dal capitano Antonio Muriano”.

La dinamica dell’incidente: necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i passeggeri dalle lamiere

Secondo quanto trapelato finora, l’incidente sarebbe dovuto alla perdita di aderenza del veicolo con l’asfalto. Non ancora chiari i motivi che hanno causato l’uscita di strada dell’auto. “Necessario è stato l’intervento dei vigili del fuoco – scrive Fanpage – per estrarre i feriti dalle lamiere. Al momento i poliziotti stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza private e pubbliche della zona”. Oscar Branzani, ex della Rocchini e fratello di Dalila, su Instagram, ha pubblicato una Stories scrivendo: “Abbiamo angeli in cielo“. Probabilmente una conferma che le condizioni di salute dell’ex e della sorella non sarebbero gravi.