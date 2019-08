Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, è finita: le parole dei due

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, è finita la love story: le parole dei due sulla rottura

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono giunti al capolinea. A confermarlo sono gli ultimi post e commenti che hanno rilasciato loro stessi su Instagram. D’altra parte la notizia non giunge inaspettata visto la coppia sbocciata a Uomini e Donne stava affrontando una crisi prolungata. Era infatti stata la Rocchini, qualche settimana fa, a informare i suoi fan social del periodo delicato attraversato nella relazione con l’ex tronista. Tuttavia in molti hanno scommesso che prima o poi i due sarebbero riusciti a ricucire. Invece, pare proprio che non ce l’abbiano fatta. Anzi, le distanze sono aumentate talmente tanto che hanno trascorso l’intero mese d’agosto separati, facendo vacanze da single.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Non mi è passata”

A confermare la rottura sono giunti due indizi inequivocabili dai diretti interessati. Il primo lo ha fornito la Rocchini, attualmente in vacanza a Ibiza per cercare di recuperare la spensieratezza perduta nell’ultimo periodo. Nella fattispecie un fan l’ha pungolata su Instagram, sostenendo che il suo mostrarsi sui social felice sia un atto forzato che dimostra che in realtà non le sia ‘passata’ la rottura con Branzani. “Non mi è passata infatti”, la risposta stringata di Eleonora che di fatto, non smentendo la fine della storia, ne dà conferma, così come dà conferma che nonostante stia passando delle ferie a Ibiza, il suo stato d’animo non è dei migliori. Anche Oscar ha fatto trapelare un messaggio alquanto eloquente che scioglie qualsiasi dubbio sulla piega che ha preso il rapporto sentimentale.

Oscar: “Mi cercherai in mille cuori, ma non riuscirai a trovarne uno che assomigli al mio”

“Mi cercherai in mille cuori, ma non riuscirai a trovarne uno che assomigli al mio”. Queste le parole usate da Oscar nel suo ultimo post, in cui si ritrae con in mano il suo amato sigaro e solo sul divano. Un messaggio di non difficile interpretazione. Con Eleonora è finita… ma chissà che, col tempo, tutto possa tornare al suo posto.