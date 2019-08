UeD Oscar e Eleonora, Branzani sussurra: “Dubbi rendono idee chiare”

UeD Oscar ed Eleonora, Branzani torna a parlare e sussurra: “Certi dubbi rendono le idee chiare”. La Rocchini a Ibiza, la situazione della coppia

Continuano a essere distanti, lontanissimi, Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. La coppia sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne, dopo aver annunciato la crisi sentimentale nelle scorse settimane, non è più riuscita a ricucire. Sono ormai diversi i giorni passati in solitaria. Praticamente dagli ultimi giorni di luglio fino ad ora, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice non si sono visti, trascorrendo le vacanze estive da single. Branzani è volato in terra sarda solo soletto, mentre la Rocchini, dopo che lui è rientrato, ha prima fatto tappa in Toscana dalla propria famiglia, poi è partita alla volta di Ibiza, alla ricerca della “spensieratezza perduta”.

Nelle scorse ore Branzani ha pubblicato un paio di Stories Instagram in cui, seppur non viene espressamente menzionata la love story vissuta con Eleonora, pare proprio che ad essa debbano essere ricollegate. “Certi dubbi rendono le idee chiare”, ha esordito l’ex tronista che ha poi finito di scrivere la citazione letteraria: “Ma io ti regalo il mare con le sue tempeste e le sue maree, con i suoi abissi e le sue perle nascoste. Calma e tormento, a volte rabbia, a volte quiete. Ti regalo il mare, i suoi tramonti, il profumo del sale ed i suoi porti sicuri”. Che cosa ha voluto comunicare Oscar? Al momento non è facile decifrare il suo messaggio. Quel che è certo invece è che Eleonora è ancora lontana, anche geograficamente.

UeD Eleonora vola a Ibiza e confida di essere in cerca di spensieratezza

Prima di partire per l’isola spagnola, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha affrontato alcuni suoi fan Instagram, critici per la sua scelta, vista la delicata situazione con il compagno. “Non penso di dovermi giustificare su dove vado, sinceramente. Non ci vedo niente di male” ha replicato la Rocchini a chi le ha consigliato di assumere altre decisioni in merito alle sue ferie. Dopodiché, a chi ha storto il naso quando ha detto di cercare relax, ha ringhiato: “Certo, di ritrovarmi, sì! Ritrovare tramite relax, divertimento, quello che ho perso! La mia ca…o di spensieratezza!”.