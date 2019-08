UeD Oscar ed Eleonora, notte fonda. L’appello rabbioso della Rocchini

UeD Oscar ed Eleonora, è notte fonda: crisi senza fine. L’appello rabbioso della Rocchini

È ‘notte fonda’: sembra non avere fine la crisi sentimentale che ha coinvolto Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. La coppia sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne sta attraversando una burrasca amorosa e, da quanto trapelato finora, non è etto che ne esca illesa. Ormai sono passati diversi giorni da quando l’ex corteggiatrice ha dichiarato che qualcosa nella love story si è rotto e il periodo non è per nulla semplice. Ma c’è di più: i due hanno addirittura smesso di seguirsi su Instagram. Inoltre, nelle scorse ore, la Rocchini ha avuto un botta e risposta con una fan. Dal dialogo è emerso che dovrebbe partire per Ibiza, senza Branzani. Motivo? Andare alla ricerca di se stessa.

“Non penso di dovermi giustificare su dove vado, sinceramente. Non ci vedo niente di male”. Questa la risposta di Eleonora alla fan che, su Instagram, ha contestato la sua scelta di andare a Ibiza a cercare relax. La Rocchini, sulla questione, ha poi aggiunto: “Certo, di ritrovarmi, sì! Ritrovare tramite relax, divertimento, quello che ho perso! La mia ca…o di spensieratezza!”. Parole nette e forti quelle dell’ex corteggiatrice, che infine chiosa: “Dopo questo non risponderò più a nessuno.“La situazione con Oscar pare sempre più critica se non del tutto naufragata. Al momento, però, l’annuncio della rottura non è ancora stato dato. Chissà se in qualche modo i due riusciranno a riacciuffare il feeling perduto. Quel che è certo è che su Instagram non si seguono più e continuano a essere molto distanti anche geograficamente.

UeD, Eleonora: “Io e Oscar stiamo attraversando un momento non sereno”

“Specifico che io e Oscar stiamo attraversando un momento non sereno e non facile, nemmeno ben definito tra di noi” confessava la Rocchini ai suoi fan a fine luglio. “Questo momento – aggiungeva – non è trasparente nemmeno a noi. Sicuramente quando sarà il momento ne parlerò anche con voi, fino a quel momento magari chiedo un po’ di tatto e rispetto per la situazione perché non è facile né parlarne né vivere questa situazione”.