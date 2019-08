UeD Oscar e Eleonora, è crisi nera: l’amara decisione dei due

UeD Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, la crisi è sempre più nera: l’amara decisione dei due

Si fa sempre più complicata la situazione sentimentale di Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra che siano giunti ai ferri corti. Che nell’ultimo periodo ci fosse in atto una crisi non è una novità, visto che è stata la stessa Rocchini a comunicarlo. Che la crisi fosse così nera e, forse, irreversibile, non tutti se lo aspettavano. Fatto sta che l’ultima e amara decisione presa da entrambi ha gettato ulteriori ombre sulla love story: sia Eleonora sia Oscar hanno scelto di non seguirsi più su Instagram, come appare evidente spulciando i loro profili.

Oltre alla distanza sui social, continua ad esserci anche una distanza reale: Oscar ha infatti passato i giorni scorsi in Sardegna mentre la Rocchini è rimasta a casa. Ora l’ex tronista ha fatto rientro nel ‘Continente’ mentre la Rocchini si è spostata in Toscana per trascorrere del tempo con la famiglia. Insomma, all’orizzonte pare che non si siano segnali di una riconciliazione. Nel frattempo i fan della coppia si sono riversati sotto ai profili social di entrambi, tifando per un superamento delle frizioni. Alcuni si sono avventurati anche in retroscena fantasiosi, parlando di torti fatti dall’uno o dall’altra. Qui siamo però nel campo delle chiacchiere, di ipotesi senza fondamento. I fatti raccontano invece di una distanza che non sarà facile colmare, ma non dei motivi che hanno provocato tutto questo.

UeD Eleonora Rocchini: l’annuncio della crisi con Oscar Branzani

Ad annunciare che la situazione sentimentale non correva più su binari diritti, era stata Eleonora che, a fine luglio, dichiarava: “Comunque specifico che io e Oscar stiamo attraversando un momento non sereno e non facile, nemmeno ben definito tra di noi” “Questo momento non è trasparente nemmeno a noi. Sicuramente quando sarà il momento ne parlerò anche con voi, fino a quel momento magari chiedo un po’ di tatto e rispetto per la situazione perché non è facile né parlarne né vivere questa situazione”, concludeva l’ex corteggiatrice.