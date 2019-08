Eleonora lontana da Oscar: “Facile giudicare un libro dalla copertina”

Eleonora distante da Oscar e accusata di averlo lasciato solo. La Rocchini replica: “Facile giudicare un libro dalla copertina”. La situazione della coppia

Eleonora Rocchini e Oscar Branzani continuano ad attraversare un periodo non facile. A comunicare la burrasca sentimentale è stata la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, qualche giorno fa, si è confidata con i suoi fan di Instagram. Nel frattempo è giunta anche un’indiscrezione del settimanale Spy che ha spifferato che all’origine dei dissapori ci sarebbero stati dei contatti telefoni “di troppo” tra la Rocchini e Luca Daffrè. Il magazine non ha risparmiato nemmeno Branzani, sussurrando di contatti con una misteriosa Sabrina. Sulla questione i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Oggi, invece, Eleonora ha replicato a una fan che l’ha accusata di aver abbandonato il compagno.

“Io sono a casa, non in giro per l’Italia”

Sotto all’ultimo post Instagram di Eleonora si sono fatti vivi molti suoi follower. Diversi coloro che hanno chiesto novità sulla sua relazione sentimentale. La Rocchini, però, ha tenuto la bocca ben cucita, tranne che per replicare a una fan che le ha detto di essersi montata la testa, accusandola di andare in giro per l’Italia e di aver lasciato solo Oscar a Porto Cervo con il cane. “Io sono a casa, non in giro per l’Italia. Però ok! Facile giudicare un libro dalla copertina” la fulminea risposta dell’ex corteggiatrice che attualmente si trova a Napoli, distante da Branzani che è sbarcato qualche giorno fa in Sardegna.

La crisi della coppia

Branzani e la Rocchini continuano a essere lontani e soggetti alle turbolenze d’amore. “Comunque specifico che io e Oscar stiamo attraversando un momento non sereno e non facile, nemmeno ben definito tra di noi” ha confidato la Rocchini ai suoi fan qualche giorno fa. “Questo momento non è trasparente nemmeno a noi. Sicuramente quando sarà il momento ne parlerò anche con voi, fino a quel momento magari chiedo un po’ di tatto e rispetto per la situazione perché non è facile né parlarne né vivere questa situazione”, ha aggiunto l’ex corteggiatrice.