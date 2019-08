UeD Eleonora e Oscar crisi, retroscena rovente: c’entra Luca Daffrè

UeD Eleonora e Oscar in crisi, Spy svela retroscena roventi: lei avrebbe “scambiato qualche messaggio di troppo (e non solo) con Luca Daffrè, ma anche Branzani nasconde i suoi segreti”

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono in crisi. La situazione delicata tra i due non è un mistero visto che è stata la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne a renderla nota qualche giorno fa, attraverso dei post pubblicati su Instagram. Tuttavia, se da un lato è giunta la conferma del momento no, dall’altro non sono stati divulgati i motivi della burrasca sentimentale. Dunque, ci ha pensato il magazine Spy a diffondere i retroscena dell’alta marea d’amore in corso tra i due. Retroscena ‘scottanti’ visto che il settimanale scrive di messaggi ‘extra coppia’ scambiati sia da Oscar sia da Eleonora.

“Si dicevano pronti per il sì e invece è scoppiata la crisi tra Oscar Branzani e la corteggiatrice Eleonora Rocchini. Il motivo? Pare che lei abbia scambiato qualche messaggio di troppo (e non solo) con Luca Daffrè” si legge su Spy. Ma non è finita qui. Il magazine aggiunge altra carne al fuoco, stavolta riguardante l’ex tronista: “Ma anche Oscar nasconde i suoi segreti: prima di scoprire l’affaire tra Eleonora e Luca, avrebbe interagito con una tale Sabrina, ora pronta a rivelare tutto. Ah, l’amore ai tempi dei social!”. Luca Daffrè non è certo un volto sconosciuto per gli affezionati di Uomini e Donne, che lo ricorderanno per aver corteggiato Angela Nasti. Resta invece un mistero su chi sia Sabrina.

UeD Le parole di Eleonora sulla crisi con Oscar

“Comunque specifico che io e Oscar stiamo attraversando un momento non sereno e non facile, nemmeno ben definito tra di noi” ha confidato la Rocchini ai suoi fan qualche giorno fa. “Questo momento non è trasparente nemmeno a noi. Sicuramente quando sarà il momento ne parlerò anche con voi, fino a quel momento magari chiedo un po’ di tatto e rispetto per la situazione perché non è facile né parlarne né vivere questa situazione”, ha aggiunto l’ex corteggiatrice.