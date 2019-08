UeD Oscar e Eleonora ancora separati: Rocchini torna a parlare, news

UeD Oscar e Eleonora ancora separati: Rocchini torna a parlare. La situazione sulla crisi: news

Pochi giorni fa Eleonora Rocchini ha dichiarato di vivere un momento non facile con Oscar Branzani. La coppia, sbocciata oltre tre anni fa negli studi televisivi di Uomini e Donne, ha tuttavia sottolineato che nonostante il periodo difficile non c’è stata la rottura definitiva. Oggi l’ex corteggiatrice è tornata a parlare della sua situazione sentimentale, seppur indirettamente. Attraverso delle Instagram Stories ha fatto sapere ai suoi follower di aver fatto rientro a casa a Napoli dopo circa un mese di assenza. Peccato che Branzani non c’era visto che è partito alla volta della Sardegna con il suo cane Ares. Dunque i due, attualmente, sono ancora separati. La Rocchini ha però aggiunto che rimarrà a Napoli per pochi giorni. Raggiungerà Oscar oppure no?

L’ex corteggiatrice, nell’ultimo post pubblicato su Instagram, ha anche risposto ad alcuni fan. “Occhio a non perdere Oscar… I luccichii passano”, la chiosa di un utente. “Non so da che cosa lo deduci. Però, ok, mi sono montata la testa. Con la panna però” la replica fulminea di Eleonora. Altro chiarimento dato a un secondo follower riguarda il cane Ares. Qualcuno le ha intimato di non separarlo da Branzani. “Secondo te lo separo da Oscar? Ares sta al mare con lui, quindi direi che la risposta ce l’hai già davanti agli occhi”, ha chiarito la Rocchini che, inoltre, è apparsa anche in una Stories Instagram con la sorella dell’ex tronista con tanto di didascalia affettuosa mentre gusta un frappè: “Dalila mi coccola”.

“Non è facile né parlarne né vivere questa situazione”

“Comunque specifico che io e Oscar stiamo attraversando un momento non sereno e non facile, nemmeno ben definito tra di noi. Non è che non vi rispondo o non condivido con voi perché non voglio, ma semplicemente perché ancora questo momento non è trasparente nemmeno a noi. Sicuramente quando sarà il momento ne parlerò anche con voi, fino a quel momento magari chiedo un po’ di tatto e rispetto per la situazione perché non è facile né parlarne né vivere questa situazione”, aveva dichiarato qualche giorno fa Eleonora circa il periodo non semplice vissuto con Branzani.