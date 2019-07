Uomini e Donne gossip: è crisi tra Oscar e Eleonora

Uomini e Donne gossip: Oscar Branzani e Eleonora Rocchini sono in crisi

Periodo difficile per Oscar Branzani e Eleonora Rocchini. L’amata coppia di Uomini e Donne sta vivendo un momento di crisi. A confermarlo l’ex corteggiatrice del Trono Classico, dopo che i fan hanno notato l’assenza dei due dai social network. Non solo, per qualche giorno Eleonora e Oscar hanno addirittura smesso di seguirsi su Instagram, dove sono sempre molto attivi. Eleonora, che convive e lavora con il fidanzato, non ha spiegato i motivi della crisi ma si è limitata a dire che la situazione è poco chiara. E che insieme a Oscar sta cercando un modo per superare le difficoltà ed andare avanti. Soprattutto perché il loro amore, iniziato tre anni fa, è solido e importante.

Le parole di Eleonora Rocchini sulla crisi con Oscar

“Comunque specifico che io e Oscar stiamo attraversando un momento non sereno e non facile, nemmeno ben definito tra di noi. Non è che non vi rispondo o non condivido con voi perché non voglio, ma semplicemente perché ancora questo momento non è trasparente nemmeno a noi. Sicuramente quando sarà il momento ne parlerò anche con voi, fino a quel momento magari chiedo un po’ di tatto e rispetto per la situazione perché non è facile né parlarne né vivere questa situazione”, ha dichiarato Eleonora Rocchini su Instagram. “Magari andateci piano con i commenti e tutto il resto per rispetto sia suo che mio. E poi voglio specificare che io non sono una persona che da a vedere il proprio malessere e la propria sofferenza, non lo farò mai. Io quando sto male sto a casa e mi chiudo in me stessa”, ha aggiunto.

Oscar Branzani di Uomini e Donne: “Non sono single”

Dal canto suo Oscar Branzani si è limitato a dichiarare che non è ancora tornato single. A chi ha insinuato tale dubbio ha così replicato: “Non sono single! Il mio cuore appartiene sempre a chi amo”. Di recente Oscar e Eleonora di Uomini e Donne si sono concessi una vacanza tra Mykonos e la Sardegna.