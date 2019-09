Eleonora Rocchini parla dopo l’incidente, come sta: “15 punti in testa”

Eleonora Rocchini parla dopo l’incidente: “Trauma cranico, ho perso molto sangue e i sensi. Dalila Branzani ha delle costole rotte”

Eleonora Rocchini torna a parlare dopo lo spaventoso incidente di cui è rimasta vittima nella notte fra venerdì 27 e sabato 28 settembre a Piazzale Tecchio, quartiere Fuorigrotta (Napoli). Con lei, in auto, c’era anche la sorella di Oscar Branzani, Dalila, e due amici (Nunzio e Annalisa). L’ex corteggiatrice, oggi, è tornata sui social raccontando del grande spavento vissuto e informando i suoi tanti fan delle sue condizioni di salute e di quelle degli altri passeggeri coinvolti nell’urto. Fortunatamente, seppur sono stati diversi i danni fisici riportati, nessuno è grave. “Andrà tutto bene”, ha concluso, tranquillizzando tutti.

“Non sapevamo se saremmo usciti vivi da quella macchina e, invece, stiamo tutti bene”

Innanzitutto la Rocchini precisa di voler rassicurare tutti e che il peggio è stato scampato, nonostante “l’incidente sia stato tremendo”. “Non sapevamo se saremmo usciti vivi da quella macchina e, invece, stiamo tutti bene, con qualche problemino da risolvere, chi più chi meno, ma tutti vivi”, racconta l’ex corteggiatrice che passa poi a spiegare la dinamica dell’incidente, smentendo alcune fantasiose ricostruzioni circolate nelle ultime ore sul web. Per quel che riguarda la sua salute, narra di aver subito un trauma cranico e di aver perso molto sangue.

Oscar Branzani: “Abbiamo angeli in cielo”

La notizia dell’incidente è giunta poche ore dopo lo schianto. Tuttavia inizialmente non si è subito saputo che a essere coinvolti c’erano anche Eleonora e Dalila Branzani. Ci ha pensato Fanpage.it a renderlo noto. Appena si è diffusa la news, sui social è intervenuto anche Oscar Branzani, ex della Rocchini e fratello di Dalila. L’ex tronista, su Instagram, ha pubblicato una Stories scrivendo: “Abbiamo angeli in cielo”. Il messaggio ha confermato ciò che già era trapelato da fonti vicine alle persone coinvolte nell’incidente: l‘urto è stato spaventoso, ma fortunatamente non ha avuto conseguenze ineluttabili. Infine, oggi, è giunto il resoconto della giovane influencer Toscana che ha fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo.