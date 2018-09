Uomini e Donne gossip, le troniste Mara e Teresa: rissa sfiorata in studio

Gossip Uomini e Donne, acceso scontro tra Mara Fasone e Teresa Langella: si arriva quasi alle mani

Si acuisce sempre più lo scontro tra Teresa Langella e Mara Fasone a Uomini e Donne. Nell’ultima registrazione del Trono Classico le due avrebbero avuto un’accesa discussione, tanto da far temere il peggio. A raccontarla il Vicolo delle News, che ha interpellato alcune persone presenti al momento della furibonda lite. Secondo i racconti, tra le due sarebbero volate pesanti parole e insulti e alcuni collaboratori di Maria De Filippi sarebbero intervenuti per far separare le ragazze. Insomma, una situazione piuttosto pesante che potrebbe avere degli strascichi importanti nelle prossime puntate del programma. Ma perché hanno litigato Teresa e Mara?

Le troniste si sarebbero punzecchiate per tutta la durata della registrazione, come già accaduto nelle ultime settimane, ma il culmine si sarebbe raggiunto con l’arrivo di Andrea Dal Corso, conosciuto ai più come Andrew di Temptation Island. Il ragazzo è stato chiamato da Mara, che ha chiesto di averlo come corteggiatore dopo che ha saputo della sua relazione ormai finita con Martina Sebastiani. Andrea ha accettato di fare un’esterna con la siciliana ma si è detto non ancora sicuro fino in fondo di volerla corteggiare.

Andrew a Temptation Island: è scontro tra Teresa e Mara

Un atteggiamento che avrebbe mandato su tutte le furie Teresa, che avrebbe accusato Mara di falsità. A detta di Teresa tenere Andrew sarebbe un controsenso per Mara, che fin dall’inizio ha dichiarato di volere un uomo deciso al suo fianco. “Andrea non mi sembra così tanto deciso”, avrebbe osservato la cantante, lasciando interdetta la collega. Come finirà tra le due?