Uomini e Donne anticipazioni: Andrew di Temptation Island nuovo corteggiatore

Anticipazioni Uomini e Donne: Andrea Dal Corso è il nuovo corteggiatore di Mara Fasone

Grossa novità a Uomini e Donne. Nella registrazione del Trono Classico avvenuta domenica 23 settembre si è presentato alla corte di Maria De Filippi Andrea Dal Corso. Il ragazzo è conosciuto ai più con il nome di Andrew e per la sua partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island, dove ha tentato Martina Sebastiani. L’imprenditore e modello veneto è stato chiamato in persona dalla tronista Mara Fasone, che ha saputo della rottura tra Martina e Andrew. Quest’ultimo aveva infatti rifiutato qualche mese fa la proposta di diventare tronista per iniziare una relazione con la romana. La storia è però finita dopo qualche settimana e Mara ne ha approfittato per conoscere meglio Andrew.

Come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne, Andrea ha chiesto a Mara del tempo per conoscerla prima di corteggiarla ufficialmente. Nel frattempo, da galantuomo qual è, ha portato alla tronista una rosa bianca. Dal Corso ha spiegato che per il momento c’è ma solo tra qualche puntata prenderà una decisione definitiva. Un atteggiamento che non è andato giù a Teresa Langella, che ha colto la palla al balzo per attaccare la collega. A detta di Teresa tenere Andrew è un controsenso per Mara, che fin dall’inizio ha dichiarato di volere un uomo deciso al suo fianco. “Andrea non mi sembra così tanto deciso”, ha osservato la cantante neo melodica.

Perché Andrew e Martina si sono già lasciati dopo Temptation Island

“Io e Andrea non ci frequentiamo più. Abbiamo deciso di prendere strade diverse. Sono felice della mia vita a Roma e lui vive serenamente la sua vita a Venezia. Siamo rimasti in ottimi rapporti“, ha fatto sapere qualche settimana fa Martina Sebastiani sui social network.