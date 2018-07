Andrew di Temptation Island: tutte pazze di Andrea Del Corso

Chi è Andrew (Andrea) il tentatore di Temptation Island? Sui social è lui il più richiesto della prima puntata Chi è Andrew (Andrea) il tentatore di Temptation Island? Sui social è lui il più richiesto della prima puntata

La messa in onda di Temptation Island, ogni anno, da inevitabilmente visibilità anche a persone prima sconosciute dal pubblico del piccolo schermo. Durante la prima puntata dell’edizione 2018, però, abbiamo assistito al trionfo “social” di un tentatore in particolare. Si tratta cioè di Andrea Del Corso, presentatosi ai suoi compagni e alle sue compagne di viaggio come Andrew. I telespettatori attivi sul web, infatti, non hanno potuto fare a meno di esprimere apprezzamenti e giudizi positivi nei confronti di quest’ultimo tant’è che, tra le domande più popolari di Twitter, a ricevere più riscontri positivi sono state quelle dove gli utenti chiedevano informazioni su Andrew e il suo profilo Instagram. Ebbene, noi di Gossip e Tv ce l’abbiamo…

Andrea Del Corso tentatore: età e curiosità di Andrew di Temptation Island

“Modello, attore, Wine Producer, Gentleman Style e Motivation Supporter” questo si legge nella descrizione del profilo Instagram di AndreaDelCorso. Ma cosa sappiamo di lui? Ebbene, Andrew nel 2016 ha vinto il titolo di “Uomo ideale d’Italia”, vive a Venezia e ha sempre lavorato nel campo della moda. Pur lavorando con la sua immagine, però, il tentatore più ambito dal pubblico italiano ha sofferto in passato di obesità. Stando a quanto dichiarato da lui stesso in un’intervista a Ditutto.it, pare che Andrew sia arrivato a pesare 130 chili in età adolescenziale.

Andrea Del Corso: da tentatore Andrew a Temptation Island ad attore

Il sogno di Andrea Del Corso, già da prima che facesse il suo debutto a Temptation Island come tentatore, è sempre stato quello di fare l’attore. Il cinema, infatti, è una sua grande passione anche se, dopo aver iniziato a lavorare per l’azienda di famiglia, ha accantonato gli studi di recitazione per poter fare spazio all’attività imprenditoriale.