Uomini e Donne gossip: Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato? L’indizio

Uomini e Donne gossip: Sara Affi Fella ritrova l’amore?

Il passato sembra ormai essere passato per Sara Affi Fella. Il tanto discusso scandalo scatenato dopo la sua partecipazione ad Uomini e Donne sembra essersi placato, anche se i cosiddetti haters del web non dimenticano assolutamente quanto messo in scena dalla riccia ragazza. Nessuno scorda la presa in giro dell’ex tronista. Il pubblico, la redazione, il programma, i corteggiatori, le famiglia, gli opinionisti..nessuno potrà mai dimenticare il teatrino ideato da Sara. Le polemiche hanno portato la stessa Affi Fella a cancellare il suo profilo Instagram. Le accuse, gli insulti, le offese per ciò che era riuscita ad inscenare durante i sei mesi del suo percorso, l’hanno costretta a sparire dai riflettori per un bel po’ di tempo. Solo poche settimane fa, Sara è riapparsa sul mondo social e pare essersi definitivamente lasciata alle spalle quell’assurda esperienza televisiva. Ma, oggi come sta l’ex fidanzata di Nicola Panico?

Se fino a qualche tempo fa, Sara è stata beccata insieme al suo storico fidanzato Nicola Panico, ecco che oggi pare esserci una novità nella sua vita sentimentale. Proprio cosi.. qualche minuto fa, la Affi Fella ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram. In questa pubblica una frase che, a sua volta, recita: “Fai quello che ti rende felice e stai con chi ti fa sorridere”. E fin qui non ci sarebbe nulla di cosi eclatante se non fosse che la tronista aggiunge una lettera che lascia pensare che possa essersi legata nuovamente a qualcuno.

Sara è nuovamente innamorata dopo lo scandalo?

La lettera che usa Sara è la F, accompagnata da un cuore. Inoltre, aggiunge anche un hastag “Il resto è noia”. Di chi si tratta? Sara Affi Fella è nuovamente innamorata dopo il famoso scandalo creato negli ultimi mesi? Si attendono ulteriori notizie e dettagli per cercare di comprendere meglio questo nuovo e avvincente enigma.