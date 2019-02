Sara Affi Fella e Vittorio Parigini: i due si scambiano messaggi in codice?

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini: messaggi in codice tra i due

Lo scandalo sull’ex tronista Sara Affi Fella è tutto fuorché archiviato. Gli utenti del web non hanno dimenticato quanto accaduto la scorsa estate con Luigi Mastroianni, Nicola Panico e tutti gli altri. Cosi come tutti gli appassionati di gossip ricorderanno, la Affi Fella iniziò ad avere una relazione col calciatore del Torino, Vittorio Parigini. Dunque, anche quest’ultimo si è ritrovato al centro del ciclone mediatico inscenato dalla stessa tronista. Ma, a distanza di un bel po’ di tempo, ecco che i due tornano a far parlare di sé. Per quale motivo? Pare proprio che i due si stiano risentendo. Da quanto riportato sul sito di Isa e Chia, Parigini e Sara hanno condiviso la stessa canzone qualche ora fa sui rispettivi profili Instagram.

Sara e Vittorio Parigini condividono la stessa canzone su Instagram

La canzone ad essere stata condivisa da entrambi i protagonisti dello scandalo è la stessa che ha vinto il Festival di Sanremo giovani dello scorso anno, cantata da Ultimo. Chiunque abbia avuto modo di vedere tale movimento da parte di Sara e Vittorio ha immediatamente collegato la situazione. E se i due avessero ripreso contatti dopo tutta la vicenda emersa su di loro? Al momento non ci sono notizie certe su un loro possibile riavvicinamento. Nessun dettaglio associa i due nomi ma, mai dire mai! Dopo aver condiviso la storia, Sara pubblica anche un suo personale scatto in cui appare seduta su una scala. Come didascalia scrive: “Tu sai”.

Sara lancia un messaggio a Parigini?

Il messaggio di Sara è veramente rivolto al calciatore del Torino del quale tanto si è parlato durante gli scorsi mesi? Sicuramente avremo delle risposte nei giorni a venire. La tronista è da poco tornata a far parte di Instagram e, dunque, i suoi movimenti social non sfuggiranno davanti all’occhio vigile degli attentissimi utenti.