Valeria Bigella su Sara Affi Fella: “Mi ha ferita personalmente”

Sara Affi Fella news: le ultime dichiarazioni di Valeria Bigella

Valeria Bigella è tornata a parlare di Sara Affi Fella in un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine. L’ex protagonista di Temptation Island ha da tempo preso le distanze dall’ex tronista di Uomini e Donne. Le due, un tempo inseparabili, non hanno più alcun tipo di rapporto. Tutta colpa, a detta di Valeria, del comportamento subdolo della modella di Venafro. “Sara per me è stata una persona importante, le ho voluto realmente bene e ancora gliene voglio nel profondo del mio cuore. Per me è stata come una sorella minore”, ha dichiarato l’ex corteggiatrice di Gianfranco Apicerni. “Non mi sento tradita da lei e penso che lei in realtà abbia tradito in primis se stessa con il suo comportamento. Sono molto delusa da lei ma per quello che ha fatto a me e non quello che ha fatto agli altri. La nostra amicizia è finita perché mi ha ferita personalmente”, ha aggiunto la 32enne.

Valeria Bigella: nuova vita dopo Temptation Island

Archiviata l’esperienza a Temptation Island e l’amicizia con Sara Affi Fella, Valeria Bigella ha decisamente cambiato vita. Dopo il reality show di Canale 5 è diventata un’apprezzata web influencer e ha da poco lanciato la sua linea di bikini, la Vale by Swim Sweet. Inoltre ha trovato un nuovo amore: da qualche mese è serena accanto a Davide Petrucci, calciatore della squadra turca Caykur Rizespor.

Temptation Island: Valeria Bigella è felice

“È davvero un bel periodo e sono molto felice!”, ha assicurato Valeria Bigella.