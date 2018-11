Valeria Bigella e Davide Petrucci: ecco dove e quando si sono conosciuti

Valeria Bigella parla del suo nuovo amore. Ecco dove ha conosciuto Davide

Dopo essere uscita allo scoperto, Valeria Bigella torna a parlare del suo nuovo fidanzato. Come annunciato qualche giorno fa, l’ex protagonista di Temptation Island, oggi, ha ritrovato l’amore accanto al calciatore Davide Petrucci. Già da tempo, qualcosa di poco chiaro sembrava aggirarsi intorno alla vita sentimentale della ragazza sarda. Tutti i fan, infatti, aspettavano da un momento all’altro un rumoroso colpo di scena. E, dalle foto della neo coppia, abbiamo avuto modo di capire che finalmente Valeria, dopo la burrascosa storia con Alessio Bruno, ha scelto di rimettersi nuovamente in gioco. Negli ultimi giorni, proprio a causa di questo nuovo amore, la Bigella appare più felice che mai sui social, più di quanto non lo sia mai stata. Ma, come e dove si sono conosciuti i due?

Valeria spiega dove e come ha conosciuto Davide Petrucci

Qualche ora fa, sul suo profilo Instagram, Valeria ha risposto alle tante domande degli utenti. Una di queste le chiedeva come e dove avesse conosciuto il suo nuovo fidanzato Petrucci e, la Bigella ha risposto in maniera secca: “Bella domanda…l’ho conosciuto al Burger King dell’aeroporto di Ibiza, mentre dormivo e avevo la bava alla bocca“. A questo aggiunge anche: “Io stavo con Veronica, lui si è seduto vicino a noi ed ha attaccato bottone!”. Poi conclude ironizzando: “Non poteva non farlo, ma quando gli ricapitava!”.

Davide Petrucci gioca in una squadra turca ma Valeria resterà a Roma

Davide Petrucci è un calciatore italiano che, però, gioca in una squadra turca. Come sarà gestita, dunque, questa nuova storia d’amore? Alla domanda: “Ti sei trasferita in Turchia?”, la Bigella risponde con un: “No no“. Sicuramente la lontananza non è una cosa semplice in una relazione, specie se questa è ai primissimi mesi. Chissà se il calciatore, spinto dal nuovo sentimento, tornerà in Italia per stare vicino alla sua fidanzata e, magari, mettersi in mostra anche nello stesso campionato italiano.