Uomini e Donne, Sara Affi Fella ritorna sui social: “Sto male. Farò un intervento”

Uomini e Donne, il ritorno a sorpresa di Sara Affi Fella: “Sto male mentalmente e fisicamente”

Sara Affi Fella è ritornata sui social, è ufficiale. Le parole scelte per il suo primo post su Instagram? Le seguenti: “La parola scusa l’ho usata così tante volte che oggi non ho più scuse per dire scusa. Ma è il minimo. Scusa Maria. Scusa Raffaella. Scusa Luigi. Ho tradito la fiducia di un programma dove alla base ci sono i sentimenti, l’amore”. L’ex tronista, dopo lo scandalo che l’ha travolta a Uomini e Donne, è oggi riapparsa con un nuovo account. Ancora adesso, però, il suo nome fa discutere. Queste continue critiche sui social, gli insulti e le minacce hanno compromesso la sua salute. Di non stare bene lo ha raccontato lei stessa al settimanale Chi. Una confessione pubblica che, a quanto pare, ha aperto la strada al ritorno sul web. La Affi Fella ha deciso di non nascondersi più.

Sara Affi Fella in lacrime non si nasconde più, l’ex tronista chiede perdono e una seconda possibilità: “Non ammazzatemi, ve ne prego”

“Ragazzi, non sto bene. Mentalmente e fisicamente. Ma da qualche parte devo ricominciare”. Queste le parole che hanno ufficializzato il ritorno di Sara Affi Fella sui social. “Scrivete quello che volete. Giudicatemi. Criticatemi, sfogatevi ma non ammazzatemi. Ve ne prego. Ho conosciuto il cyberbullismo. Fa male. Porta dolore e distrugge il fisico e la mente“. Sperando in un nuovo – e meno drammatico – inizio Sara alla fine ha concluso dicendo: “Tutti meritano una nuova chance per sorridere. Siate gentili. Io sono credente e credo nelle persone buone che non vivono solo per il male. Sono Sara, ho ventidue anni e voglio tornare a sorridere. Scusatemi. Ho fatto del male a molte persone. Lo so! Ho fatto del male soprattutto a me stessa. In lacrime”.

Sara Affi Fella dopo l’esportazione del melanoma maligno confessa: “Farò un altro intervento”

Ai problemi fisici e mentali con cui ha dovuto fare i conti in questi mesi Sara, in fine, si è anche aggiunto un altro pensiero. “Durante il trono ho subito un intervento grave. Avevo un melanoma maligno“ ha confidato l’ex tronista. È stato allora che, come ha spiegato lei, ha capito di non amare più Nicola Panico. Del suo passato sentimentale e televisivo, comunque, lei non vuole più parlare. “Il 17 dovrò fare altro intervento. Tifate per me. E del mio passato non parlo, perché ormai è solo passato” ha scritto nel suo nuovo profilo Instagram. “Il mio passato parlerà da solo e sbatterà contro il muro del silenzio. Il mio”.