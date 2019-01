Sara Affi Fella in esclusiva: “Sono diventata anoressica e mi segue lo psicologo”

Sara Affi Fella in esclusiva, dopo lo scandalo a Uomini e Donne l’anoressia e lo psicologo: “Io drogata di TV. Chiedo scusa”

A distanza di cinque mesi dallo scandalo che l’ha travolta a Uomini e Donne Sara Affi Fella ha deciso di rompere il silenzio. Per chiedere scusa l’ex tronista, che durante la sua partecipazione al programma ha mantenuto segreta la sua relazione con Nicola Panico, ha scelto il settimanale Chi (in edicola mercoledì 9 gennaio 2019). Al giornale di Alfonso Signorini la ragazza ha parlato a cuore aperto, rivelando dei dettagli inediti della sua storia. “Non passo per la vittima. Non passo per l’ingenua che ha sbagliato a causa della giovane età, né per la scalatrice sociale disposta a tutto per fama e soldi. Metto la faccia e chiedo scusa” ha dichiarato la Affi Fella. “Chiedo scusa a Maria De Filippi, alla redazione di Uomini e Donne, insomma, a tutti “ ha poi aggiunto “Ho tradito la loro fiducia. Quando ero sul trono ero ancora fidanzata con Nicola, ma non avevo il coraggio di dirlo a chi mi stava offrendo un’opportunità”.

Sara, per la prima volta da quando il suo ex si è presentato in TV per raccontare la sua verità, ha tirato in ballo la sua storia con Nicola Panico. Al contrario di quanto sostenuto da lui a Uomini e Donne, lei a Chi ha raccontato: “Più volte ho detto a Nicola che volevo lasciare, lui mi diceva: Continua perché è un’opportunità. Dovevo ascoltare me stessa. Non ho avuto la forza, anzi ne ho approfittato come se fossi ‘drogata’ dalla TV“. Ad oggi la Affi Fella dopo tutto quello che è successo non si è più mostrata sui social e il suo profilo, su Instagram, è ancora inattivo. Ma come stato per lei affrontare tutto questo nella vita reale? “Quando è scoppiato lo scandalo sono stata male. Ho ricevuto minacce, sono diventata anoressica. Ora mi sta seguendo uno psicologo” ha raccontato l’ex tronista.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella chiede scusa: “Abbiate pietà”

“E’ stato tutto un colossale errore. Ma voglio riprendere la mia vita. Mi sono fatta schifo, non volevo più essere Sara. Non cerco di nuovo fama e popolarità, ma voglio andare a prendermi un caffè senza gli sguardi d’odio della gente” ha confessato Sara. “Abbiate pietà. C’è stato un momento in cui non volevo essere più Sara, ho odiato me stessa, mi sono fatta schifo. Ma ripeto: abbiate pietà” ha concluso alla fine. Sono parole decisamente forti quelle che leggiamo. Sara Affi Fella al pubblico che fino a poco tempo fa l’ha supportata (ma che adesso tanto la contesta) ha deciso di parlare senza filtri. I fan del Trono Classico la perdoneranno?