Uomini e Donne gossip: nuovo litigio tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni

Gossip Uomini e Donne: perché Sara e Luigi non si seguono più su Instagram

Solo qualche tempo fa Luigi di Uomini e Donne aveva rivelato di essere rimasto in buoni rapporti con Sara Affi Fella. La situazione però pare cambiata negli ultimi giorni. Come fatto notare da più di qualche fan del programma e pure dal Vicolo delle News, l’ex corteggiatore siciliano ha smesso di seguire su Instagram l’ex tronista. Subito dopo anche l’ex fidanzata di Temptation Island “ha ricambiato il favore”, togliendo il “segui” al Mastroianni. Sara e Luigi si sono risentiti e hanno avuto un litigio? O semplicemente Luigi Mastroianni era stanco di vedere sui social network foto e video della modella di Venafro? Non solo, prima di smettere di seguire Sara, l’amico di Giordano Mazzocchi ha scritto un messaggio alquanto sospetto.

In una storia di Instagram Luigi Mastroianni ha scritto ironicamente: “Comunque quelli che prima vi sparlate e poi vi fate i selfie, stories e robe varie con tanto di love e amicizia e smancerie varie…siete la mia specie umana preferita”. Nelle stesse ore Sara Affi Fella si è mostrata in compagnia di Francesco Monte e Marco Ferri, con i quali ha condiviso una serata di lavoro. Che il catanese si sia riferito con quelle parole proprio alla nuova vita dell’ex tronista?

Sara Affi Fella dopo Uomini e Donne al Grande Fratello Vip

Intanto sembra sempre più certa la partecipazione di Sara Affi Fella al Grande Fratello Vip. Secondo i beninformati la ventiduenne ha superato brillantemente i provini ed è pronta a mettersi in gioco nella Casa più spiata d’Italia. Luigi Mastroianni è invece in lizza per diventare uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne.