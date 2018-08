Uomini e Donne anticipazioni: la data della prima registrazione e i nuovi tronisti

Uomini e Donne anticipazioni: quando si registra la prima puntata e chi sono i nuovi tronisti

L’estate sta finendo ed è tempo per la redazione di Uomini e Donne di tornare a lavoro. Come svelato da News U&D, la prima registrazione dell’edizione 2018-2019 si terrà il prossimo mercoledì 29 agosto. In quel giorno Maria De Filippi presenterà i nuovi tronisti e registrerà la prima puntata del Trono Gay e del Trono Classico. La messa in onda delle prime puntate è poi prevista a partire da lunedì 10 settembre. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, infatti, Mediaset è intenzionata a far iniziare prima uno dei suoi programmi di punta. Un modo per fronteggiare anche la nuova concorrenza, quella rappresentata da Rai Uno con Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo. Ma chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne?

Al momento non c’è nulla di confermato ma alcuni personaggi sarebbero in pole position per sedere sul Trono di Uomini Donne. In lizza per un posto da tronista ci sono: Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni (entrambi ex corteggiatori di Sara Affi Fella), Nicolò Federico Ferrari (ex corteggiatore di Nilufar Addati), Marta Pasqualato (ex corteggiatrice di Nicolò Brigante), Lara Zorzetto, Teresa Langella e Giuseppe Santamaria (tutti protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island).

Le coppie di Temptation Island alla prima registrazione

Come di consueto alla prima registrazione di Uomini e Donne ci saranno i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Delle sei coppie che hanno partecipato al reality show sono rimaste insieme: Ida e Riccardo, Oronzo e Valentina, Raffaela e Andrea, Giada e Francesco. È invece finita tra Lara e Michael e tra Martina e Gianpaolo. Inoltre, Martina sta ufficialmente frequentando il tentatore Andrea Dal Corso, detto Andrew. Probabilmente la nuova coppia sarà invitata da Maria De Filippi per parlare della loro storia d’amore.