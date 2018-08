Grande Fratello Vip: Barbara De Rossi smentisce, arriva Sara Affi Fella?

Grande Fratello Vip cast: Barbara De Rossi non ci sarà, Sara Affi Fella in pole position

Barbara De Rossi ha smentito i recenti gossip riportati dal settimanale Spy: l’attrice non è nel cast della terza edizione del Grande Fratello Vip, in partenza il 24 settembre su Canale 5. La conduttrice ha svelato la verità su Twitter, dove ha scritto: “GF Vip non ho aderito. Ringrazio ma non ho aderito”. Qualche ora prima è invece arrivata la smentita di Miriana Trevisan, il cui nome è circolato sempre sulle pagine della rivista Mondadori. Dunque, chi entrerà nella Casa più spiata d’Italia? Per il momento l’unico nome certo resta quello di Francesco Monte, mentre sono ancora tutti da vedere quelli di Silvia e Giulia Provvedi, Giulia Salemi, Ivan Cattaneo, Fabio Basile ed Enrico Silvestrin.

Sara Affi Fella pronta per il Grande Fratello Vip?

Intanto si sta facendo largo la candidatura di Sara Affi Fella: secondo i beninformati, l’ex tronista di Uomini e Donne è a un passo dall’entrare nel cast del programma condotto da Ilary Blasi. Del resto in ogni edizione del Grande Fratello Vip ci sono stati almeno due personaggi diventati famosi nello studio di Maria De Filippi. Nel 2016 sono entrati Andrea Damante e Costantino Vitagliano, mentre lo scorso anno hanno varcato la porta rossa Giulia De Lellis e Luca Onestini. Quest’anno toccherà a Sara, che sarà accompagnata da Francesco Monte? Tra l’altro i due sono già amici, visto che l’ex di Temptation Island fa parte dell’agenzia di Stefano Monte. Proprio di recente Sara e Francesco hanno condiviso uno shooting fotografico e smentito le voci di flirt.

Manuela Arcuri e il fratello Sergio non ci saranno

Nelle ultime settimane è tramontata anche l’ipotesi di vedere Manuela Arcuri e il fratello Sergio nella Casa del Grande Fratello Vip 2018. È stato lo stesso attore e imprenditore a spiegare la scelta della sorella: “Ogni anno tentano di proporre il GF Vip a Manuela, ma per lei stare un mese o più lontana da Mattia sarebbe impossibile. Già quando lo deve lasciare per qualche giorno, soffre. Quindi, oggi come oggi, escludo la nostra partecipazione“.