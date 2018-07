Grande Fratello Vip, Sergio Arcuri: “Io e Manuela nel cast? C’è un ma…”

Manuela Arcuri andrà davvero al Grande Fratello Vip con il fratello Sergio? Parla l’attore

La presenza di Manuela Arcuri nella terza edizione del Grande Fratello Vip pareva certa fino a qualche giorno fa. Ma le ultime dichiarazioni del fratello Sergio, che dovrebbe partecipare al reality show con l’attrice di Latina, sembrano cambiare le carte in tavola. A quanto pare Manuela non ha ancora dato la sua conferma agli autori di Ilary Blasi e Alfonso Signorini. L’Arcuri è preoccupata per il figlio Mattia, che è ancora un bambino di cinque anni. La procace interprete non vuole allontanarsi dal piccolo per un periodo così lungo ed è quindi propensa a rifiutare tale progetto. Anche se Manuela è sempre stata una fan del format, come rivelato da Sergio, pure lui attore di fiction.

Grande Fratello Vip: le ultime dichiarazioni di Sergio Arcuri

“Quando mia sorella e io vivevamo insieme guardavamo sempre il Grande Fratello. Inoltre siamo grandi amici di ex gieffini come Filippo Bisciglia e Alessia Macari. Siamo molto legati a questo programma, di cui Manuela è stata anche opinionista, e dunque non ci dispiacerebbe affatto partecipare in coppia. Purtroppo, però, non c’è nulla di ufficiale. Ogni anno tentano di proporre il GF Vip a Manuela, ma per lei stare un mese o più lontana da Mattia sarebbe impossibile. Già quando lo deve lasciare per qualche giorno, soffre. Quindi, oggi come oggi, escludo la nostra partecipazione“, ha fatto sapere Sergio Arcuri al settimanale Sono. L’attrice cambierà idea nei prossimi giorni?

I personaggi che hanno rifiutato il Grande Fratello Vip 2018

Nelle ultime settimane altri personaggi famosi hanno rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip. Giovanni Ciacci ha preferito restare a Detto Fatto su Rai Due mentre Katherine Kelly Lang è concentrata su Beautiful e sul suo famoso personaggio di Brooke Logan. È invece pronto ad entrare nella Casa di Cinecittà Francesco Monte che in vista di un’eventuale partecipazione ha rifiutato Tale e Quale Show di Carlo Conti.