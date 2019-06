Uomini e Donne gossip, Mario Serpa contro Clarissa: la polemica non si placa

Clarissa Marchese dopo il matrimonio: la polemica non si placa

Le parole usate da Clarissa Marchese dopo le critiche sul suo matrimonio non sono piaciute proprio a nessuno e hanno fatto esplodere una polemica di cui l’ex tronista di Uomini e Donne si ricorderà senza dubbio per molto tempo; in effetti sebbene sia complicato resistere ad attacchi continui anche in un giorno così bello per la propria vita certe uscite Clarissa avrebbe dovuto evitarle. Le scuse sono arrivate subito, bisogna dirlo, ma dell’argomento si continua comunque a parlare, visto che ormai su Instagram i Vip riescono ad avere contatti più frequenti con i propri fan tramite varie sessioni di domande e risposte. Uno tra i più famosi di UeD che ha deciso di prendere una posizione chiara contro Clarissa è stato proprio Mario Serpa, come sapete ex fidanzato di Claudio Sona.

Mario Serpa contro Clarissa: le parole dell’opinionista su Instagram

Alla domanda di un fan su cosa ne pensasse del comportamento della Marchese le sue parole sono state inequivocabili: “Cosa pensi della questione del post di Clarissa Marchese”, gli hanno chiesto; “Che deve ringraziare il cielo per quello che ha”, ha risposto senza titubare un attimo Serpa. E pensare che non si tratta neanche dell’unica polemica che scoppia tra i due: ancor prima del matrimonio infatti Mario aveva criticato Clarissa perché non aveva ricevuto la partecipazione che invece gli era stata promessa; accuse a cui la Marchese aveva risposto con altrettanta fermezza sostenendo – come forse ricorderete – che gli inviti erano stati inviati a tutta la redazione di Uomini e Donne, lui compreso. Come sono andate realmente le cose? Chi lo sa; fatto sta che tra i due sembra non scorrere proprio buon sangue, e le ultime parole di Mario lo hanno confermato.

Tante soddisfazioni per Mario e Clarissa dopo UeD

Si tratta comunque di quisquilie, diciamolo: in fin dei conti Clarissa è sposata con un uomo che ama, il tanto bello quanto educato e discreto Federico Gregucci, e Mario ha completamente cambiato vita dopo la partecipazione a Uomini e Donne. Critiche o non critiche insomma, i due hanno tantissimi motivi per sorridere e pochissimi – almeno in apparenza – per innervosirsi o farsi guerre.