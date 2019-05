Clarissa Marchese replica a Mario e spiega la situazione con Federico

Clarissa Marchese a ruota libera: arriva la replica a Mario Serpa (questione invito nozze) e spiega la situazione con Federico Gregucci dopo le voci di crisi pre-matrimonio

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, coppia sbocciata negli studi di Uomini e Donne, saranno presto sposi. I preparativi fervono e un po’ di ansia e stress aumentano. Ad aumentare anche alcuni voci attorno all’evento, come quella che vorrebbe l’ex tronista e l’ex corteggiatore in crisi. Altro tema caldo che ruota attorno alla vicenda è la questione partecipazioni, in particolare quella legata all’opinionista Mario Serpa. Quest’ultimo, infatti, poche giorni fa, ha lanciato una frecciatina ai Marchesucci, dichiarando di aspettare un invito che però non è giunto, seppur annunciato. Poi ha aggiunto di non amare gli eventi mondani (“In quel periodo avrò di meglio da fare”). A tutto ciò, Clarissa ha deciso di rispondere, rilasciando un’intervista al magazine di Uomini e Donne.

Federico Gregucci e Clarissa Marchese di Uomini e Donne: “Ma quale crisi?”

Clarissa ha confidato di essere piuttosto stressata in questo ‘rush finale’ che porta al matrimonio per via delle tante questioni burocratiche da seguire e sbrigare. Nulla, però, che possa placare la felicità di salire all’altare. A proposito, cosa c’è di vero sulle voci che la vorrebbero in crisi con Federico prima delle nozze? “Ma quale crisi? Di questa crisi non ne sapevo niente! Anzi, Federico mi sta aiutando tantissimo a gestire tutto. È molto tranquillo, mi ha dato carta bianca su ogni cosa, mi supporta… Va tutto benissimo!”, è stata la risposta dell’ex tronista che mette definitivamente a tacere gli spifferi delle malelingue. Anche perché quello che ha “sempre voluto in un uomo”, lo ha trovato “in Federico”. Si passa al capitolo Mario Serpa. Cosa è successo?

Clarissa e Mario Serpa: botta e risposta

“Sinceramente mi è dispiaciuto”, esordisce Clarissa riferendosi alle parole di Serpa sulla questione dell’invito alle nozze. L’ex tronista spiega che ci è rimasta male soprattutto per il modo in cui si è espresso l’opinionista. “Io, se ho un problema con una persona, alzo il telefono. Lui ha il mio numero”. Ma l’invito c’è stato o no? “Abbiamo esteso l’invito a tutta la redazione di Uomini e Donne. Forse le partecipazioni non sono ancora arrivate a destinazione, ma sia chiaro che a noi fa piacere avere tutti al nostro fianco”. La Marchese svela anche un retroscena: “Gli avevo mandato un messaggio e pensavo di aver risolto la cosa, poi però lui ha reagito con altri messaggi pubblici, molto antipatici, e lì ho lasciato perdere”. A questo punto chiosa: “Ha detto che ha di meglio da fare che esserci (ride, ndr). Ecco io voglio festeggiare con chi ha piacere di essere con noi.”

Matrimonio: chi ci sarà dei volti di Uomini e Donne

Chi ci sarà sicuramente è invece l’amico Claudio Sona e tante altre persone di Uomini e Donne: “Sì, ci saranno tante persone che lavorano dietro le quinte, a cui sono molto legata. Poi ci saranno Eugenio e Francesca, con cui c’è stata sin da subito una simpatia, e abbiamo invitato anche tante altre coppie che fanno parte della mia agenzia, come Riccardo e Camilla, Luigi e Irene, Lorenzo e Claudia.” Viaggio di nozze? “Con ogni probabilità andremo In Madagascar.” Buon matrimonio!