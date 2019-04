Uomini e Donne, Mario Serpa senza filtri: la frecciatina a Clarissa e Federico e le parole su Claudio Sona

Mario Serpa a Uomini e Donne si è sempre contraddistinto per essere una persona che non le manda di certo a dire. Come corteggiatore prima e come opinionista adesso, Mario non si è mai tirato indietro quando ha avuto la possibilità di esprimere la sua opinione su qualcuno o qualcosa (anche se questo a volte voleva dire andare contro corrente). Per questo motivo, stamattina, Serpa alle domande dei fan sui social ha deciso di rispondere esprimendo liberamente la sua opinione e senza nascondersi dietro un dito. Nella lunga chiacchierata telematica con i suoi follower, inoltre, il volto noto del Trono Gay ha tirato in ballo altri ex protagonisti del programma, lanciando anche una chiara frecciatina a Clarissa Marchese e Federico Gregucci.

Mario Serpa pare non sia stato invitato al matrimonio di Clarissa e Federico. A chi gli ha chiesto delle nozze dei Marchesucci, dando per scontato la sua partecipazione (dato l’amicizia con la coppia), Mario ha risposto di non aver ricevuto ancora nessun invito. “Io mi aspetto l’invito, anche perché annunciato. Ma nella mia cassetta della posta non è mai arrivato nulla, quindi non ci sarò”, ha scritto l’opinionista di Uomini e Donne. “Non amo gli eventi mondani. Gli amici si scelgono e io in quel periodo avrò di meglio da fare”, ha poi aggiunto lanciando una chiara frecciatina ai futuri sposi.

Uomini e Donne news: Mario Serpa torna a parlare di Claudio Sona

Clarissa e Federico non sono stati gli unici volti noti di Uomini e Donne di cui Mario ha parlato sul suo profilo Instagram. All’ex corteggiatore, difatti, è stato chiesto come mai molti delle persone che lo seguono sono ancora convinti che lui provi qualcosa per Claudio Sona, ex fidanzato conosciuto al Trono Gay. A chi nutre questi dubbi, allora, Mario ha risposto con un’altra provocazione: “Lasciateglielo credere”, ha scritto, “Non voglio rovinare i sogni di nessuno”.