UeD Clarissa Marchese, fan fuori controllo: auguri di morte, la reazione

UeD Clarissa Marchese, altro sfogo dopo gli auguri di morte ricevuti: il post fiume dell’ex tronista

Non c’è pace per Clarissa Marchese. Tutto è cominciato quando ha pubblicato un post Instagram (poi cancellato) in cui si è scagliata contro i detrattori del suo abito e del suo look nuziale. Le parole dell’ex tronista, dettate da alcune critiche poco garbate nei suoi confronti da parte di alcuni suoi follower, non sono passate per nulla inosservate tanto che a distanza di giorni continuano ad arroventare la piazza social. I toni, però, hanno assunto livelli decisamente fuori controllo e contesto. Particolarmente tristi i commenti che hanno augurato persino la morte alla neo sposa. A tal proposito la Marchese ha divulgato la chat privata di un suo hater, lasciando in bella vista il nome.

“Il nome lo lascio perché dovete capire.” Con queste parole inizia il suo sfogo Clarissa, che passa poi a spiegare il motivo del perché abbia lasciato ben in vista il nome dell’utente che le ha augurato la morte: “Capire che nella vita esistono momenti di debolezza in cui si fanno e si dicono cose sbagliate. Capire che quando qualcuno augura soltanto il male a te, a tuo marito, alla tua famiglia e ad un tuo futuro figlio, tu sbotti perché sei umana e ti dimentichi che quello che dici può essere usato contro di te.” L’ex tronista passa dunque a rimarcare per l’ennesima volta che il commento che tanto ha fatto scalpore (quello delle magliette dei cinesi a 1,50 euro) era rivolto “solo e soltanto a chi” le “ha augurato tanto male” durante il giorno del matrimonio.

UeD, Clarissa Marchese: “Nel mio mondo virtuale perfetto non c’è posto per la gente marcia”

“Nel mio mondo virtuale perfetto non c’è posto per la gente marcia”, prosegue la Marchese che torna una volta di più sulla bufera che ha scatenato il suo commento (sempre quello delle magliette cinesi): “Quel che mi fa male è l’aver dato un’immagine totalmente sbagliata di me perché vengo da una famiglia umile che ha da sempre cercato di trasmettermi il senso del lavoro e del sacrificio.” Infine l’ex tronista spiega di voler dare un taglio a tutte le polemiche, volendosi dedicare soltanto a chi ha il “piacere di seguirla”.