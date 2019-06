Uomini e Donne gossip, Luca Daffrè: “Angela ha fatto una scelta di testa”

Uomini e Donne gossip, Luca Daffrè dopo la scelta di Angela Nasti: lo sfogo

Sono stati tanti i colpi di scena durante le ultime scelte di Uomini e Donne. Il pubblico non solo era sicuro che Andrea Zelletta scegliesse Natalia ma anche che Angela Nasti decidesse di uscire dal programma con Luca Daffrè. Era stata proprio lei a chiamarlo e farlo scendere a corteggiarla, ed inoltre il suo primo bacio lo ha dato al bel trentino. Per tutti questi motivi, il pubblico in studio e i telespettatori da casa sono rimasti sorpresi che Angela abbia scelto Alessio Campoli, anche lui però molto amato. Tante le dichiarazioni che l’ex tentatore e corteggiatore ha rilasciato al Magazine di Uomini e Donne dopo la scelta della scorsa settimana. Parole forti quelle di Luca che recrimina ad Angela di aver fatto una scelta di testa.

Luca Daffrè su Angela: “Ha fatto una scelta di testa, cerca approvazione“

Le lacrime che Luca Daffrè ha versato per Angela Nasti e prontamente registrate da Wittytv hanno fatto scaldare i cuori di tutte le sue fan. Luca infatti ci teneva molto ad entrare nella vita della Nasti ma non ci è riuscito. Così Daffrè risponde subito dopo la scelta: “Me lo aspettavo. Mi immaginavo che facesse una scelta di testa, ma non le attribuiscono colpe. Non mi sento preso in giro perché quello che ho vissuto con lei è stato reale, sincero“, ha spiegato il trentino che si sta riprendendo dalla batosta subita. “Sono semplicemente deluso“, come un altro partecipante allo show condotto dalla De Filippi: Giulio Raselli, anche lui ha rilasciato un’intensa intervista al magazine attaccando nuovamente Manuel Galiano.

Luca contro Angela: forti parole

Luca ci è davvero rimasto male e nonostante pensi che Angela con lui è stata sincera, non le risparmia parole forti ed attacchi. Non solo, secondo Luca, la Nasti ha fatto una scelta di testa ma le recrimina alcune sue decisioni: “Spero davvero di sbagliarmi ma credo che si sia lasciata influenzare dalle persone che ha intorno e da questi maledetti social che non smettono mai di mettersi in mezzo. A vent’anni è facile che avvenga!“, spiega meglio il modello. Inoltre, anche se augura alla coppia tanta felicità crede che l’ex tronista napoletana abbia scelto perché influenzata. Ma perché, secondo lui, Angela si sarebbe comportata così? Le motivazioni risiederebbero nella tanto cercata approvazione. Angela, fin dal suo primo giorno in trasmissione, è stata molto attaccata.

I sentimenti di Luca per Angela

Sentimenti davvero forti quelli che Daffrè provava per Angela. “Non so se fosse innamoramento ma lei mi mandava in confusione“, ha confessato l’ex corteggiatore. Ora la vita di Luca è diversa, sta cercando di farsi forza e pensare che il sentimento della partenopea non era poi così forte. E sul suo futuro? Non c’è due senza tre? Arriverà sul trono? Tutte domande ancora senza risposta.