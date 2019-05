Uomini e Donne: Luca Daffrè in lacrime dopo la scelta

Uomini e Donne, Luca Daffrè scoppia in lacrime dopo la scelta: lo sfogo dietro le quinte

Per Luca Daffrè l’esperienza a Uomini e Donne non si è conclusa nel migliore dei modi oggi. Il corteggiatore di Angela Nasti, arrivato fino alla fine del suo percorso, è uscito single dalla trasmissione. La scelta di Angela, difatti, è ricaduta su Alessio Campoli, il corteggiatore rivale. Sebbene Luca in puntata abbia mostrato un certo autocontrollo, augurando il meglio alla Nasti nonostante la delusione provata, una volta uscito dallo studio lo stesso non è riuscito a trattenere le lacrime. Il video, in esclusiva, è disponibile adesso sul portale di Witty Tv dove, nel corso del pomeriggio, diversi contenuti inediti della scelta sono stati caricati dalla produzione. Scene tagliate e momenti relativi al prima e dopo la puntata sono stati pubblicati e, tra questi, c’è anche lo sfogo di Luca Daffrè.

“A me dispiace non arrivare alle persone per quello che sono veramente, sono stufo di essere visto solo come il solito bello che non balla”, ha esordito dicendo Luca Daffré una volta raggiunto dietro le quinte di Uomini e Donne. Il corteggiatore, dopo la mancata scelta di Angela Nasti, ha poi aggiunto: “Io questa volta ci speravo, con lei sono andato anche tanto oltre. Tutte le cose che mi dicevano di lei, se io avessi dovuto ascoltare queste cose qui io sarei dovuto andare via dopo due puntate. Per come son fatto io certe cose sono abituate a tenermele dentro ma, a questo punto, dico: per fortuna, mi sarei aperto con la persona sbagliata”.

Luca Daffrè dopo la scelta dichiara: “Spero che Angela non si sia fatta influenzare”

I dubbi che Luca Daffrè si è portato oggi a casa, dopo essere uscito da Uomini e Donne senza Angela Nasti, sono in fondo gli stessi palesati da lui a Uomini e Donne magazine (per leggere l’intervista clicca qui). Sulla tronista, durante lo sfogo pubblicato da Witty, il corteggiatore ha infatti detto: “Io non gliene faccio una colpa perché non mi sento preso in giro da lei, anzi, io la ringrazio lo stesso perché mi ha fatto cambiare. Spero che lei non si sia fatta influenzare da tutto quello che girava intorno. Io sono sempre stato screditato da lei, fin dall’inizio, e non è bello”.