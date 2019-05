Uomini e Donne, Luca Daffré prima della scelta ammette: “Ho ancora tanti dubbi su Angela… Ho bisogno di capire”

Le ultime dichiarazioni di Luca Daffrè a Uomini e Donne magazine stanno facendo torcere il naso a molti fan di Angela Nasti oggi. Il corteggiatore, a pochi giorni dalla scelta, ha infatti dichiarato di essere ancora assalito dai dubbi. Angela, ha spiegato, è una ragazza che gli piace molto ma ci sono delle cose che Luca deve e vuole capire. Il timore più grande di Daffrè? Che Angela faccia una scelta televisiva e che, quindi, decida di concludere il suo percorso al Trono Classico senza di lui ma insieme ad Alessio (l’altro corteggiatore). Le perplessità di Luca, oggi, hanno portato molti a chiedersi: il corteggiatore sta forse preparando il terreno per un ‘no’? Oppure le sue parole sono solo dettate dall’ansia?

Noi, ovviamente, non sappiamo con certezza quale sarà la risposta di Luca Daffrè se e qualora dovesse essere lui la scelta di Angela. Intanto, a Uomini e Donne magazine, il corteggiatore ha dichiarato: “Più le settimane passano e più continuo a pensare che loro due (Angela e Alessio, ndr) non abbiano niente in comune”. Un pensiero, questo, che lo ha spinto ad avere dei dubbi sulla tronista. “Mi chiedo come sia possibile che ad Angela piacciano due ragazzi così diversi. Non può essere vero. Ho bisogno di capire se Angela ragiona con il cuore oppure no”, ha spiegato Daffré. Lo stesso, durante la sua intervista, ha anche confessato: “Ho ancora tanti dubbi su Angela da chiarirmi”.

Deluso dal comportamento di Angela si è detto oggi anche Alessio, corteggiatore portato fino alla fine dalla Nasti insieme a Luca Daffrè. Alessio, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine (che potete leggere per intero cliccando qui) ha dichiarato di essere rimasto nel programma solo perché interessato a chiudere questo capitolo della sua vita senza rimpianti. Le sue sensazioni, oggi, non sono però molto positive.