Uomini e Donne, Alessio torna da Angela? “Vorrei chiudere il capitolo”

Uomini e Donne, Alessio Campoli tornerà da Angela per la scelta? Il corteggiatore risponde al Magazine del programma

Cosa farà Alessio Campoli dopo aver lasciato Uomini e Donne? Sappiamo dalle anticipazioni uscite sul Vicolodellenews.it e che riguardano la registrazione del Trono Classico del 7 maggio che il romano ha abbandonato lo studio. La sua è stata una reazione d’istinto dopo aver visto il bacio tra Angela Nasti e Luca Daffré mentre il suo di bacio era stato rifiutato. Alessio, ovviamente, non ha preso bene la cosa e sarebbe intenzionato a lasciare il programma. Nell’intervista, rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, Campoli dice la sua sul rivale Luca ma non risparmia critiche alla Nasti, e soprattutto: tornerà per la scelta finale?

Alessio e Angela: cosa succederà dopo il bacio rifiutato?

Alessio Campoli, corteggiatore romano di Angela Nasti, è stato intervistato dal Magazine di Uomini e Donne, e ha detto la sua circa la tronista napoletana e il suo rivale in studio, Luca. Ma cosa più importante: tornerà in studio per la scelta? “Sinceramente, al momento, vorrei chiudere qui questo capitolo“, ha esordito Alessio, “In studio ho visto tutto quello che speravo di non vedere mai. Angela è andata a riprendere Luca, ha preferito baciare lui rispetto a me: se fino ad oggi non ho mai avuto dubbi che, da parta di Angela, ci fosse un reale interesse nei miei confronti, oggi mi sembra di essere seduto su quella sedia solo per allungare il brodo“. La Nasti infatti appare molto presa da Daffré tanto che nell’ultima puntata si è disperata per l’addio di Luca e per le parole che le ha rivolte in una vecchia esterna, ma ora Luca è tornato e proprio il comportamento di Angela fa pensare molto Alessio.

Alessio sarà un no? La sua risposta

Se durante un’esterna Alessio ha confessato ad Angela di essere un sì, ora il romano sembra ritrattare. A fargli cambiare idea l’ultimo comportamento della tronista. “Era una frase detta prima di conoscere la verità su lei e Luca. Oggi metto in discussione tutto perché mi sono sentito preso in giro. Sono qui ad interrogarmi sul ruolo che ho in questo percorso“, ha concluso il corteggiatore. Ma allora cosa deciderà di fare Alessio? Non torna oppure torna e dirà un bel no ad Angela, qualora fosse lui la scelta? Il romano non vuole avere rimpianti, andare via, lasciare Uomini e Donne e poi pentirsene amaramente.

Alessio Campoli: cosa pensa di Angela e Luca insieme?

Da sempre contro Luca Daffré (e lo definisce controllato e impostato) Alessio dice anche la sua sulla coppia Angela-Luca: “Per un mese e mezzo hanno parlato solo della loro attrazione fisica […] Quando Angela parla di Luca dice che è in grado di tirare fuori il suo lato più dolce, mentre quando parla di me afferma che al mio fianco si sente libera e se stessa al cento per cento“.