Uomini e Donne, Angela Nasti parla della scelta: nuove rivelazioni

Uomini e Donne, Angela Nasti vicina alla scelta: le nuove parole su Alessio e Luca

Angela Nasti ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne insieme a Luca e Alessio, eliminando perciò anche Fabrizio. A pochissime settimane dalla scelta, la tronista ha rilasciato una nuova intervista al magazine dedicato proprio ai protagonisti del programma di Maria De Filippi. La giovanissima di Napoli ha rivelato di essere in confusione e di non sapere ancora con quale corteggiatore si vede meglio al di fuori dello studio di Canale 5. Nonostante Baldassare fosse uno dei suoi preferiti sin dall’inizio, ha deciso di mandarlo via quando ha capito che c’era qualcosa che non la spingeva a lasciarsi andare ancora di più in esterna con lui.

Angela ha dichiarato a Uomini e Donne magazine di non avere alcun tipo di dubbio nei confronti di Alessio. La tronista è sicura al cento per cento dell’interesse di lui e lo vede anche molto vicino alla sua quotidianità. Con Luca non è lo stesso. La Nasti afferma di continuare a vederlo molto riservato ed introverso, anche se alla fine è riuscita a conoscerlo al meglio con il passare del tempo. All’eventualità di ricevere un no il giorno della scelta non ci ha mai pensato e crede anche che i suoi due corteggiatori non abbiano alcun motivo per rifiutarla, a meno che non abbiano giocato durante tutto il trono. Dopo il bacio dato ad entrambi, la giovanissima tronista era convinta di arrivare ad una scelta finale e invece è andata solo ancora più in confusione.

Angela Nasti, la scelta a Uomini e Donne: ecco come se la immagina

Angela Nasti immagina la scelta come uno di quei momenti che porterà con sé per tutta la vita a prescindere da come andrà a finire con il corteggiatore scelto. Per la tronista sarà un giorno molto importante, così come lo sarà quello in cui dovrà dire ad uno tra Luca e Alessio che non è lui la persona con cui ha deciso di uscire dalla trasmissione di Maria De Filippi.