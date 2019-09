Uomini e Donne gossip, Lorenzo Riccardi da piccolo: lo scherzetto di Claudia

Gossip Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: una storia vera

Dopo la fine di Uomini e Donne e la scelta nel castello Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi continuano a vivere felici la loro storia d’amore, divertendosi come ai vecchi tempi, anzi ogni giorno di più, e condividendo con tutti i loro follower i momenti più belli della giornata. Proprio oggi Claudia tra le sue storie ha fatto vedere i due nuovi tatuaggi che si è fatta, la N di Nina, nomignolo con cui usano chiamarla in famiglia, e la B di Bianca, il nome della nipote, e non l’iniziale di biscia, come qualcuno aveva ipotizzato; oltre ai due tatuaggi Claudia ha mostrato anche uno scatto che ritrae l’ex tronista di Uomini e Donne, il suo Lorenzo Riccardi, da piccolo. E sì, proprio così!

Lorenzo Riccardi in foto da piccolo: lo scherzetto di Claudia Dionigi

I tratti del viso sono sempre quelli, anche se bisogna ammettere che l’espressione è cambiata perché se da piccolino Lorenzo sembra avere una faccia da angioletto (ma neanche troppo) adesso invece ha l’espressione di uno che con gli angeli ha davvero poco a che fare. Ed è stata la stessa Claudia a sottolinearlo commentando lo scatto con qualche risata: “Viso da angioletto – ha scritto –… sì sì, proprio”. Dove vedere la foto di Lorenzo da piccolo? Tra poco le storie della Dionigi saranno cancellate da Instagram, perché durano solo ventiquattro ore, ma noi abbiamo fatto uno screenshot che potete trovare nella seguente raccolta di foto:

Le ultime news su Lorenzo Riccardi: pronto per il Grande Fratello 16?

Intanto continuano a diffondersi voci di corridoio insistenti sulla partecipazione di Lorenzo al Grande Fratello Vip 4, e questo non può che farci ben sperare sulla nuova edizione condotta da Alfonso Signorini perché l’ex tronista è un tipo molto divertente e che sa il fatto suo; non vediamo l’ora perciò di vederlo all’opera in una situazione diversa dalle solite e con gente quasi del tutto estranea. Vi terremo aggiornati!