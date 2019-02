Uomini e Donne gossip, Lorenzo e Claudia: presentazioni in famiglia

By

Uomini e Donne gossip: per Lorenzo e Claudia arriva il momento delle presentazioni in famiglia

Dopo oltre una settimana dalla scelta, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono felici di viversi il loro amore lontani dalle telecamere. Seppur sempre attaccati ad Instagram per regalare ai milioni di fan ogni momento vissuto insieme, i due lasciano trasparire dai loro occhi una grande complicità. Uniti, semplici e simpatici, gli ex protagonisti del Trono Classico stanno, pian piano, guadagnando il consenso della maggior parte del popolo del web. La loro storia pare convincere tutti. Col passare del tempo iniziano anche a fare dei passi molto importanti. Ebbene si, qualche minuto fa, il Cobra ha postato delle storie a tavola con l’intera famiglia di Claudia. Dunque..mamma, papà, fratello e zie varie hanno avuto, dopo la grande festa, il piacere di rivedere Lorenzo accanto alla loro Claudia. Un sentimento che, quindi, sembra aver spiccato il volo in tutti i sensi!

Contro tutto e tutti, Lorenzo Riccardi che sembrava essere molto più vicino allo stile di vita di Giulia, ecco che si rivela completamente tutt’altra cosa. Insieme a Claudia sembra esserci un rapporto molto stretto. I due, infatti, appaiono insieme praticamente tutti i giorni. Nonostante la lontananza, il Riccardi e la bionda ex corteggiatrice sembrano voler sfidare il mondo pur di passare del tempo l’uno in compagnia dell’altra. Ricordiamo che Lorenzo lavora e vive con la sua famiglia a Milano, Claudia a Roma. Chissà in che modo penseranno di abbattere questa distanza che li divide. Andranno a convivere già da subito?

Lorenzo e Claudia super uniti dopo Uomini e Donne

Uomini e Donne può dirsi ormai un percorso chiuso..la realtà adesso è fuori dagli studi televisivi. Lorenzo e Claudia sono pronti a vivere la loro storia nella maniera più naturale e semplice possibile, proprio come lo sono loro due! Quale altra notvità ci regaleranno nei prossimi mesi?